Binada çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yonca Sokak’ta bulunan bir binada, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye istasyonuna yakın konumda olan binaya kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.