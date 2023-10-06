Binada toprak kayması oldu, firma yetkilileri can kaybı yaşanmadığı için koç kesti

Ankara’da su kanalı yenileme çalışmasının yapıldığı caddede toprak kayması meydana gelmesi sonucu 11 katlı bir binanın açık otoparkı çöktü. Olaya neden olan firma yetkilileri ise kimse zarar görmediği için koç kesti.

Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firma 1237. Cadde’nin su kanalını yenilemek için çalışma başlattı. Çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 11 katlı binanın açık otoparkında çökme yaşandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olaya neden olan firma yetkilileri ise kimse zarar görmediği için koç kesti.

Olayla ilgili konuşan Muhsin Çelebi, “Gece vakti olmuş, kasıtlı bir durum yok. Malzeme eksikliği varmış. Ondan dolayı çökmüş. Zeminin altı dolgu olduğu için de kayma olmuş” dedi.