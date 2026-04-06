Binaların çatılara çıkan adam asansör parçalarını çaldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde binaların çatılarına çıkan bir şahıs, iddiaya göre apartman boşluklarından girerek asansör parçalarını çaldı. Mahalle sakinleri yaşanan hırsızlık girişimi karşısında şaşkınlık yaşarken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir adam, binaların çatısına çıkıp bina boşluğuna girerek, apartman asansörlerinin parçalarını çaldı. Çatılarda uzun süre dolaşarak hırsızlık yapmaya çalışırken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı hakkında korkulan mahalle sakini Erdinç Güngör, "Şahıs binaların çatılarına çıkarak asansör boşluğuna girmiş. Uzun süre çatıda kalmış. Asansörlerin parçalarını çaldığı söylendi. Artık şaşırmıyoruz, burası Esenyurt" dedi.