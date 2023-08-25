Binaların dış cephesinde kullanılan renklerin küresel ısınmaya etkisi

Sektörünün önde gelen markalarından Filli Boya, şehirlerde binaların dış cephesinde kullanılan renklerin küresel ısınmaya etkisine dikkat çekti. Marka, açık renkli yüzeylerin serin kaldığını, koyu renkli yüzeylerin ise ışığı emme kapasitesi sonucunda ısıyı arttırdığını vurguladı.

Nature Climate Change’de yayınlanan araştırmaya göre, küresel ısınma en çok şehirleri etkiliyor. Koyu renkli alanlar ısıyı çekerken, açık renkli alanlar ısıyı yansıtıyor. Küresel ısınmanın şehirler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma sürecinde, ısıyı ve ışığı doğru kullanmak önemli bir rol üstleniyor. Filli Boya, dış cephelerde yaptığı çalışmalarla bu süreçte etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Marka, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin gerekli kıldığı sürdürülebilirlik anlayışını, tüm yaşam alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmeyi ve küçük bir değişikliğin yapacağı zincirleme pozitif etkileri gündeme getirirken; tüketicilerin dikkatini dış cepheler için seçilecek renklerin oluşturacağı farka çekti.

Marka konu ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

’’Açık renkli yüzeylerin serin kaldığı; koyu renkli yüzeylerin ise ışığı emme kapasitesi sonucunda ısınması gerçeğinden hareket eden marka, sıcak ve ılıman iklimlerde dış cephe boyalarında yapılacak doğru seçimler ile karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Marka tarafından geliştirilen Doğa ve Yaşam koleksiyonundaki renkler, doğru olarak uygulanan dış cephe ısı yalıtımı ile birlikte kullanıldığında ısıtma ve soğutma amaçlı harcanan enerjiden yüzde 60’a varan oranda tasarruf elde edilmesine ve karbon emisyonlarının düşmesine katkı sağlayacak.

Doğadan gelen, doğayı koruyan renkler

Dört ana başlıktan oluşan koleksiyonda Güneş, Orman, Gökyüzü ve Toprak temaları yer alıyor. Güneşin, doğanın ve gökyüzünün dingin renklerini bir araya getiren koleksiyon, tüketicileri dünyaya fayda sağlayacak bir harekete katılmaya davet ediyor.

Marka inovasyon ekibinin yönlendirmeleriyle koleksiyonda yer alan renkler, yansıtıcılık değerleri yüksek olan açık renkler arasından seçildi. Koleksiyonda tercih edilen ana rengi tamamlayacak şekilde balkonlarda, kat silmelerinde, sövelerde ve küçük yüzey alanlarında kullanılmak üzere orta tonlarda tamamlayıcı renkler de yer alıyor. Güneş, Orman, Toprak ve Gökyüzü temalarının her biri ana renk ve tamamlayıcı renk kombinlerinden oluşuyor.

Kentlerin ısısını düşüren renkler

Sıcak ve ılıman iklimlerde açık renk boya kullanımının pek çok avantajı bulunuyor. Açık renklerle boyanan objeler daha soğuk kalıyor; düşük klima kullanım maliyetleri sayesinde tüketici ekonomisini destekliyor. Açık renk boyalar UV ile karşı karşıya kaldıklarında koyu renk boyalara oranla renklerini daha uzun süre koruyor. Özellikle sıcak iklimlerde, ışığı yansıtan açık renkler sayesinde kentlerin ısısını düşürüp küresel ısınma problemine pozitif bir katkıda bulunmak mümkün.’’