Binaların enerji bağlantılı sistemlerini karbondan arındıran iş modeline ödül

ESCON Enerji, Stevie International Business Awards’ta ‘Enerji Sektöründe Yılın İnovasyonu’ kategorisinde ödül aldığını duyurdu.

ESCON Enerji, 20. Stevie International Business Awards’ta (Uluslararası İş Ödülleri) Enerji Sektöründe Yılın İnovasyonu’ kategorisinde bronz ödülün sahibi oldu.

“Karbonsuzlaştırmaya ve şirketlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz”

ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, kendilerine ödül getiren ve ‘ESCO 4 Zero’ söylemiyle sürdürdükleri iş modelleri hakkında şunları söyledi: “ESCO 4 Zero; karbon net sıfır için enerji geri kazanımı, enerji verimliliği, enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjiyi kapsıyor. İklim değişikliği nedeniyle dünyanın öncelikli gündemlerinden birinin karbonsuzlaşma olduğu günümüzde işletmeler de bu alanda yaptıkları çalışmalar ile hem sürece katkı sağlamayı hem de daha sürdürülebilir ve rekabetçi olmayı hedefliyor. Hedefimizi gerek ülkemizde gerekse global ölçekte binaların ve endüstriyel tesislerin enerji bağlantılı sistemlerini karbondan arındırmak olarak belirledik.”

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ünlü, “Avrupa Birliği’nin enerjinin dönüşümünde önemli teknolojilerden biri olarak kabul ettiği endüstriyel ısı pompası alanında yaptığımız çalışmalar, enerji verimliliğinin ve proses performansının takip ve analiz edilmesini sağlamak için geliştirdiğimiz IoT platformumuz Energy Eye ve karbonsuzlaşma hedefleri kapsamında sunduğumuz hizmetler ile işletmeler için katma değer oluşturuyoruz. Emisyon azaltmaya yönelik hizmetlerimizle enerji maliyetlerini düşürüyor, bu projeleri performans garantili finanse ederek işletmelerin sermaye bütçelerine dokunmamalarını sağlıyor ve ihracatçı firmaların uluslararası tedarik zincirlerindeki pazar paylarının artmasına destek oluyoruz. Öte yandan kamu binası yenilemeleri için teknik destek alanında danışmanlık veriyor, ülkemizin Ulusal Enerji Verimliliği Vizyonu ve Stratejisi ile Eylem Planı’nın hazırlanmasına da konsorsiyum üyesi olarak katkı sunuyoruz” diye konuştu.