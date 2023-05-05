Binali Yıldırım: 'Gabar Dağı'nda teröristlerden vatandaş nefes alamıyordu, şimdi petrol fışkırıyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde karşılarındaki ittifak adayını FETÖ’cülerin, PKK’nın ve PYD’nin desteklediğini söyleyerek, "20 yıldır can güvenliği sorunu var mı bu ülkede. Gabar Dağı’nda teröristlerden vatandaş nefes alamıyordu, şimdi petrol fışkırıyor, Karadeniz’den doğalgaz fışkırıyor. Batı dünyası Türkiye seçimi ile yatıp kalkıyor. Diyorlar ki ’dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de yapılıyor’, size ne be kardeşim işinize bakın seçimimizi de yaparız Recep Tayyip Erdoğan’ı da rekor oyla tekrar seçeriz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, geldiği Bilecik’te Cuma namazını Kayı Boyu Camii’nde kıldı. Ardından birçok programa katılan Yıldırım, Atatürk Spor Salonu’ndan partililere seslendi. Binali Yıldırım şunları söyledi:

"AK Parti hükümeti olarak yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik ama bir şeye çok dikkat ettik. 20 yıl boyunca dedik ki ’yolları böleriz milleti böldürtmeyiz.’ Burası cihan imparatorluğunun doğduğu yerdir, buradan üç kıtaya yayılan bu ecdat bu toprakları bize emanet etti. Bugün topraklarımız üzerinde planlar yapanlar var. 14 Mayıs seçimlerinde ciddi bir durumla karşı karşıyayız. Milletimiz bizlere desteğini arttırarak kazandırdı. Peki, bu seçimi diğerlerinden ayıran nedir? Çok basit, bu seçimde ilk defa karşımızdaki ittifak adayını FETÖ’cular destekliyor, PKK destekliyor, PYD destekliyor ve onların arkasındaki ağababalar destekliyor. Bugün dünyanın önemli gazetelerinde çıkan haberi görmüşsünüzdür bütün dünya, özellikle Batı dünyası Türkiye seçimi ile yatıp kalkıyor. Diyorlar ki ’dünyanın en önemli seçimi Türkiye’de yapılıyor’, size ne be kardeşim işinize bakın seçimimizi de yaparız, Recep Tayyip Erdoğan’ı da rekor oyla tekrar seçeriz. Bilecik buna hazır mı."

"Güçlü hükümet güçlü meclisle ancak başarılı olabilir"

Yıldırım, açıklamasının devamında, "Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmekle yetinmeyeceğiz önümüze iki tane sandık gelecek bir Cumhurbaşkanı için biri de Cumhurbaşkanımızın vekilleri için. Cumhur İttifakı olarak biz bu seçimle AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak aynı halde yürüyoruz. Dolayısıyla mecliste Cumhurbaşkanımıza güçlü bir milletvekili desteği lazım değil mi. Cumhurbaşkanımızı da seçeceğiz ve vekillerimizi de meclise göndereceğiz. Çünkü güçlü hükümet güçlü meclisle ancak başarılı olabilir. Bu seçim ilk defa PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütü ve onların sahiplerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir. Sandığa terör örgütlerini getiriyorlar. Ne diyorlar? ’Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, yerine özerklik getireceğiz, eyaleti getireceğiz. Bir adım sonra bölünmeyi getireceğiz.’ Bunlar değil mi ülkemizin güney sınırlarında bir terör devleti kurmak için yıllardır gayret gösteriyor terör örgütlerine destek veriyorlar. Ancak onların hesap edemediği bir şey var o da şudur, yüz yıl önce küllerinden doğan ve ’Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır’ diyerek bir milleti istiklal mücadelesine sevk eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve onun silah arkadaşlarının emanet ettiği bu toprakları bölücülere FETÖ’cülere bırakır mı bu millet. Bilecik Osmanlı’nın kurulduğu yer buna izin verir mi? Ay yıldızlı bayrağı indirtir mi, ezanları dindirtir mi. Size yakışan da budur burası insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının bütün dünyaya haykırmış toprakların merkezidir. 400 çadırlık bir aşirete, bu aşiretten 20 milyon kilometrekare üç kıtaya yayılan ve kurulan Türk devletlerinin en büyüğü olan Osmanlı’nın doğduğu ve yayıldığı topraklardayız. O halde Osmanlı’nın torunlarına bu seçimde büyük bir sorumluluk düşüyor ve bu sorumluluğun farkında olduğunuzun farkındayım ve bu seçimde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozacağınıza yürekten inanıyorum. Diyorum ki 14 Mayıs’ta Bilecik rekora koşuyor hazır mısın, Bilecik yeni bir destan yazmaya var mısınız? O halde ne diyoruz durmak yok yılmak yok" dedi.

"Dağları, tünellerle vadileri viyadüklerle geçtik"

Yıldırım, 12 yıl bakanlık yaptığını anlatarak, "Kuruluşun dirilişin şehri olan Bilecik şimdi yolların buluştuğu şehir haline geldi. Hızlı tren İstanbul’u Osmanlı’nın başkentini kuruluş şehrine bağlıyor. Selçuklu’nun başkentini yine Bilecik’e bağlıyor, Eskişehir’e bağlıyor ve yakında yine Osmanlı’nın başkenti Bursa’ya bağlıyor. Yolları ve hızlı trenleri buluşturan şehrin adı Bilecik’tir. Eskişehir sınırından Sakarya’ya kadar bu topraklarda adımımı basmadığım bir karış yer kalmadı. 12 yıl boyunca buna Bilecik de şahittir buna Halil Eldemir şahittir buna siz şahitsiniz değerli kardeşlerim. İşte Bilecik’te biz göreve geldiğimizde sadece 21 kilometre bölünmüş yol vardı bugün 175 kilometre bölünmüş yolumuz var. Biz sizlerle gurur duyuyoruz sıcak asfalt yol yok denecek kadar azdı bugün 232 kilometre yolumuz var. Köprü, viyadük 17 taneydi şimdi 109 tane köprümüz viyadüğümüz var. Tünelleri saymıyorum, güneyden kuzeye her taraf delik deşik tünellerle dolu. Dağları, tünellerle vadileri viyadüklerle geçtik amaç hayatı kolaylaştırmak zamanı kaybettirmemek şu anda Bilecik’te şu ana kadar yaptığımız işlerin toplamı 53 milyar lira, devam eden işlerde 59 milyar lira üst üste koyduğumuz zaman 110 milyar liralık iş yapmışız helal olsun" diye konuştu.

"Nüfusun yüzde yetmişi hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek"

"İstiyorlar ki Türkiye üç adım arkalarından yürüsün, istiyorlar ki onlar konuşsun Türkiye tasdik etsin, son yirmi yıldır ortaya koyduğu liderlik ile bölgede ve dünyada sözü dinlenen Recep Tayyip Erdoğan’ı çekemiyorlar rahatsız oluyorlar" diyen Yıldırım, "14 Mayıs’ta bunları biraz daha rahatsız etmeye hazır mısınız, heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mısınız. O halde rekor istiyorum cumhurbaşkanlığına rekor istiyorum, milletvekilliğinde rekor istiyorum buna hakkım var bu bölgelere büyük hizmetimiz var. Hızlı tren işinde Ankara’yı İstanbul’a, Bilecik’i Eskişehir’ Ankara’ya Sivas’a Konya’ya Karaman’a kadar bağladık önümüzdeki işler bittiğinde nüfusun yüzde yetmişi hızlı trenle ulaşılabilir hale gelecek. Ufak bir gecikmemiz var oda Bursa-Bilecik yolu çok hızlı gidiyor bir zamanlar biz Ankara Keçiören metrosunu biraz geç bitirmiştik gençler şöyle bir söz söylediler dediler ki birbirlerine aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun hiç bitmesin ben de Keçiören metrosunu açarken dedim ki gençler size bir iyi haberim var bir kötü haberim var. Kötü haberim Keçiören metrosu bitti açılıyoruz ama iyi haberim aşklarınız asla ve asla bitmesin. Şimdide diyorum Yenişehir-Bilecik yolu eli kulağında bitiyor yüzde sekseni geçti. Duydum ki Bilecik’in gençleri de aynı şeyi söylüyormuş aşkımız Yenişehir-Bilecik yolu gibi olsun asla bitmesin. Bende diyorum ki aşkınız asla bitmesin ama üzgünüm nihayet Bilecik-Yenişehir yolu da bitiyor. Tabi yeni dönemde yapacak çok işler var Söğüt-Bozüyük yolu var bunlarda programlandırılacak. 14 Mayıs sıradan bir seçim değil, kendileri kaşındı kusura bakmasınlar kaşındılar" şeklinde konuştu.

"Yirmi yıldır bu ülkenin dağları çiçek açıyor, ovalarında bereket uçuşuyor"

Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklamasının ardından yaşananları anlatarak, "Biz her şeyi sakin bir şekilde bugüne kadar yaptığımız gibi yapmayı arzu ederdik, ama değil mi ki Kemal beyin adaylığı açıklandı, dağda, Avrupa’dan, Amerika’dan terör örgütleri onların arkasındakiler avaz avaz bağırmaya başladılar. Ne diyorlar ’kapılar kırılacak teröristler serbest kalacak, FETÖ’cüler serbest kalacak, Öcalan serbest kalacak. Erdoğan gidecek, tepimizdeki İHA’lar, SİHA’lar geri gidecek. Eyalet sistemini getireceğiz.’ Türkiye’yi bölmeye çalışacaklar. Yapma ya kardeşim 40 bin şehidimiz var, Bilecik 40 bin şehidimizin emanetidir ve buna sahip çıkmak boynumuzun borcudur. 15 Temmuz gecesi nasıl yaptıysanız o gece nasıl meydanları doldurduysanız şimdi de içeriden ve dışarıdan birliğimizi kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara cevabı sandıkta vereceğiz, terör örgütlerini sandığa gömmeye var mısınız? Terör örgütleri gitsin işine baksın bizim seçimimize karışmasın, yirmi yıldır bu ülkenin dağları çiçek açıyor ovalarında bereket uçuşuyor" dedi.

"Gabar Dağı’nda teröristlerden vatandaş nefes alamıyordu, şimdi petrol fışkırıyor"

Binali Yıldırım, "20 yıldır can güvenliği sorunu var mı bu ülkede. Gabar Dağı’nda teröristlerden vatandaş nefes alamıyordu, şimdi petrol fışkırıyor, Karadeniz’den doğalgaz fışkırıyor. Milletimiz kendi imkanlarıyla kendi beyin gücüyle kendi alın teriyle dünyanın önde gelen ülkeleriyle yarışıyor. Sana söz diyor aday sana söz biz de diyoruz ki söz uçar eser kalır. Osmangazi’ye bak, Yavuz Selim’e bak, Çanakkale köprüsüne bak dünyanın en büyük havaalanına bak, eserlere bak" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a kılıç hediye etti.