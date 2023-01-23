Binali Yıldırım: 'Türkiye'nin son 20 yılda Savunma Sanayi'nde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir'

Türk Dünyası ile birlikte büyüyen Türkiye Çalıştayı Programı AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Programda konuşan Yıldırım, “Türkiye’nin son 20 yılda Savunma Sanayi’nde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir“ dedi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğince “Türk Dünyası 2040 Vizyonu Türk Dünyası ile birlikte büyüyen Türkiye Çalıştayı” programı gerçekleşti. Programa, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, üniversite rektörleri, dekanlar ve birçok akademisyenler katıldı. Çalıştayda, Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından hazırlanan Türk Dünyası 2040 Vizyonu Bütünleştirici Ortaklık Raporlarının tanıtımı yapıldı. Öte yandan programın devamında akademisyenler tarafından 9 farklı konu çerçevesinde hazırlanan raporların sunumu yapıldı.

“Türkiye’nin son 20 yılda Savunma Sanayi’nde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir”

Programda konuşan Binali Yıldırım Türkiye’nin son 20 yılda Savunma Sanayine değindi. Yıldırım, “Güvenlik iş birliği denilince savunma alanındaki işbirliğini öncelikli olarak dikkate almamız lazım. Türkiye’nin son 20 yılda Savunma Sanayi’nde özgün olarak geliştirdiği tecrübeyi bugün bütün dünya görmekte ve takdir etmektedir. Bu elde edilen başarıyı tabii ki diğer üye ülkelerle paylaşmak ama bunu hiçbir zaman saldırı amacıyla değil ama vaki olacak bir saldırıya karşı da topraklarımızı, coğrafi bütünlüğümüzü koruyacak şekilde “Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh” cümlemiz var. Dolayısıyla Türk devletleri hiçbir zaman başkalarının hükümranlık haklarına karşı saldırgan bir tutum içinde olmamışlar. Ama bağımsızlıklarını da canlarından daha kıymetli bilmişlerdir. Tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur” dedi.

“Türkiye’deki sağlık modelinin Amerika ve Avrupa’da bile olmadığını iddia ediyorum”

Binali Yıldırım devamında, “Sağlıkta Türkiye tecrübesi diye bir başka çalışmadan bahsetmek istiyorum. Tabi hepiniz biliyorsunuz ve takdir ederseniz ki Türkiye son 20 yılda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu dönüşüm sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında hissedildi ve merak edildi. Birçok ülke de bizim sağlıktaki dönüşümümüzü bu modeli uygulamak için Türkiye’den destek istediler. Türkiye bu desteği Orta Doğu’da ve başka ülkelere halihazırda veriyor. Yani şunu iddia ediyorum ki Türkiye’deki sağlık modelinin Amerika’da bile olmadığını, Avrupa’da bile olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun tabii bir bedeli var elbette ki ama insan sağlığından daha büyük bedel de yoktur. Çünkü bizim inancımız insanı yaşat ki devlet yaşasın. Dolayısıyla sağlık konusunda Türkiye tecrübesinin de teşkilat içinde önemli bir konu olduğunu bu şekilde ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.