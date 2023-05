Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na milliyetçilik eleştirisi: 'Son zamanlarda artık vitesten attı'

TAKİP ET

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na milliyetçilik eleştirisinde bulunarak "Ya bu milliyetçilik, mevsimlik bir iş değil. Milliyetçilik ruhunda olacak. Öyle çevir, planla, bugün bu, yarın böyle. U dönüşü yapan hiçbir yere gidemez. Bir sağa döner, bir sola döner. Onun için son zamanlarda artık Kemal Bey vitesten attı" dedi.

Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı’nda parti temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim süreci hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında “14 Mayıs seçiminden önce bir başka Kemal Kılıçdaroğlu vardı. 14 Mayıs’tan sonra baştan sona tamamen başka bir Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 14 Mayıs’tan önce hatırlayın, PKK, FETÖ ve bütün emperyalist ülkeler, bu terör örgütlerinin arkasındaki ağa babaları, tutuşarak sabah akşam Kılıçdaroğlu seçilsin diye kampanya yaptılar. Beraber kampanya yaptılar. Tayyip Erdoğan mutlaka gitmeli, çünkü bizim Orta Doğu’daki planlarımızı, hesaplarımızı engelliyor, altüst ediyor. Fakat 14 Mayıs’ta seçim olunca bu sefer de o ülkeler ya biz Tayyip Erdoğan’a haksızlık ettik. Diktatör dedik, hiç diktatör ikinci tura kalır mı? O halde demek ki diktatör değilmiş, diktatör olsaydı birinci turda istediği oranda yazar, sonucu açıklardı. Biz bu adama haksızlık etmişiz diye günah çıkardılar. Değil mi? Şimdi ama yine de yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Yine desteklemeye devam ediyorlar. Kemal Bey de baktı ki bunlarla, dağ ile FETÖ ile onunla, bununla bu iş olmuyor, bu sefer tornistan yaptı, milliyetçi, ülkücü söylemlere başladı. Ya bu milliyetçilik, mevsimlik bir iş değil dedim. Bu milliyetçilik ruhunda olacak. Öyle çevir, planla, bugün bu yarın böyle. Değerli kardeşlerim, U dönüşü yapan hiçbir yere gidemez. Olduğu yerde döner. Bir sağa döner, bir sola döner. Bir sağa döner, bir sola döner. Yerinden bir tarafa gidemez. Onun için son zamanlarda artık Kemal Bey vitesten attı. 70’li yıllarda dolmuşçu vitesi vardı, yokuş aşağı oldu mu vitesten atardı. Bu da vitesten attı. Nerede duracak bilmiyorum. Her gün, her gün bir şey açıklıyor. Her gün bir vaatte bulunuyor. Bulunsun ama bunların sözü denize yazılan yazı gibidir. Ama bizim sözümüz senettir. Söz veririz yaparız, yapmayacağımızın da sözünü vermeyiz. 20 yıldır böyle geliyor ve Türkiye’nin dağ gibi sorunlarını daimi eserlere dönüştürerek bu günlere geldik” dedi.

“Son noktayı 28 Mayıs’ta koyacağız”

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi kanaat önderleri ile bir araya gelen Binali Yıldırım, ABD’yi eleştirdi. Yaptığı konuşmada Yıldırım, “İstiyorlar ki onların üç adım arkasından giden, onlar konuşmadan ağzını açmayan, edilgen yöneticiler olsun. Diyorlar ki, ‘Siz kim oluyorsunuz uçağınızı yapıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz helikopterinizi yapıyorsunuz, siz kim oluyorsunuz yerli araba yapıyorsunuz, İHA ve SİHA’ların en kralını yapıyorsunuz’. Bugün Türk İHA ve SİHA’ları 29 ülkeye satılıyor, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ise sadece 5 ülkede var. Yani Türkiye’nin yerli ve milli olarak geldiği nokta, savunma sanayisinde kat ettiği mesafe gelişmiş ülkelerin canını sıkıyor. O nedenle PKK ismi yıprandığı için Suriye’de YPG, PYD gibi isimlerle tamamen PKK ile aynı yeni bir terör devleti kurmanın sevdasındalar. Her yıl ABD bütçesinden 800 milyon dolar buraya para aktarılıyor. Binlerce tır akıllı silahlar, ağır silahlar gönderiliyor. Niye gönderiyorsunuz kardeşim? DEAŞ ile mücadele için diyorlar. DEAŞ mı kaldı? DEAŞ’ın verdiği zarar bize. Onlara bir zarar vermedi. Hiçbir ABD’liyi bir DEAŞ’lı öldürmedi. Ama bizde onlarca canlı bombalarla Gaziantep’te, İstanbul’da, Ankara’da onlarca canımızı kaybettik. Oyun çok açık ve seçik. Bölgede güçlenen bir Türkiye olmasın istiyorlar. Bunun için Türkiye ile İran ile uğraşıyorlar. İkisini de dize getiremediler. Diğer ülkelerin hepsini hallettiler, bir tek Türkiye ve İran kaldı. Son şansları ABD başkanın da dediği gibi, ‘Biz darbeyi denedik, FETÖ kullandık, Gezi olaylarını yaptık, 17-25 yargı darbesini denedik fakat bir türlü Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edemedik’. Bu sefer ne yapalım dediler, ‘Bu sefer Tayyip Erdoğan’ın karşısındaki adayı destekleyeceğiz ve böylece Türkiye’deki son engeli de ortadan kaldıracağız’. Oyun büyüktür, açıktır. Ben sizden, Esenyurtlu kardeşlerimden, siyasi görüşünüz, bakışınız farklı olsa da aynı havayı suluyoruz, ülkemizin birliği için, milletimizin kardeşliği için, emperyal hedefleri olan, onların maşası olan terör örgütlerinin maşası olan, ekmeklerine yağ sürmeyecek, güçlü liderimize, Recep Tayyip Erdoğan’a destek bekliyorum. Böylece ne yapacaklar, bükemediği bileği öpecekler. Son noktayı 28 Mayıs’ta koyacağız. İnşallah 29’unda, Türkiye’nin yüzüncü yılında, dünya lideri, adam gibi adam, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerin desteği ile seçmiş olacağız” diyerek Recep Tayyip Erdoğan’a destek istedi.