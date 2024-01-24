Binayı ateşe verdi, kaçmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 6 katlı binanın teras katını ateşe verdi. Komşusunun balkonuna atlayarak kaçamaya çalışan şahsı vatandaşlar yakaladı. İtfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevleri söndürürken, mahsur kalan kedi ve köpeği kurtardı.

Yangın, Yeni Mahalle Fatih Caddesi’ndeki 6 katlı binanı teras katında çıktı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.T.(50) benzinle ikamet ettiği teras katı ateşe verdi. Büyüyen alevler teras katın tamamına sirayet ederken, küçük çapta patlamalar da meydana geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaçmaya çalışırken yakalandı

Öte yandan, komşusunun balkonuna atlayarak kaçmaya çalışan M.T., vatandaşlar tarafından yakalandı. Caddeye indirilen M.T. bir süre darp edildi. Polis ekiplerince öfkeli kalabalığın elinden alınan M.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Mahsur kalan kedi ve köpek alevler arasından çıkarıldı

Alevlerin arasında mahsur kalan kedi ve köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiyenin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın söndürülürken, teras katta soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.