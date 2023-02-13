Bingöl'de depremzedeler KYK yurtlarında misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, Bingöl’deki KYK yurtlarında misafir ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde binlerce insan hayatını kaybederken, yine binlercesi yaralandı. Bir yandan deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremin yaraları sarılıyor. Afet bölgesinde evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, çevre illerdeki KYK yurtlarında misafir edilmeye başlandı. Bingöl’e de getirilen yüzlerce vatandaş, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’ndeki Mürsel Paşa öğrenci yurdunda misafir ediliyor. Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken, talepleri de valilik koordinesinde yerine getiriliyor.

“Şuan da buradayız, canımız sağ”

12 kişilik ailesiyle Malatya’dan Bingöl’e gelen İbrahim Arslan, ilk depreme evlerinde ikinci depreme ise akrabalarının evinde yakalandıklarını söyledi. Evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirten Arslan, “Depremden dolayı Bingöl’e geldik, burada KYK yurdundayız. Allah, devletimizden milletimizden razı olsun. Evimiz ağır hasarlı şuanda. İki tane aracımız vardı, çatı altında kaldı. Binlerce şükürler olsun şuan iyi durumdayız ama yardıma da ihtiyacımız var. Engelli abimiz var, babam rahatsız. Deprem oldu zaten evde yakalandık. Zor bela çıkabildik, üstümüze hiçbir şey alamadık. İkinci deprem olduğunda yine akrabalarımızdaydık, oradan da zor çıktık. Buraya bir arkadaşımız araba yolladı geldik. Şuan da buradayız, canımız sağ” dedi.

"Depremde akrabalarından 9 kişi hayatını kaybetti"

İki büyük depremde akrabalarından 9 kişiyi kaybettiklerini aktaran Hayriye Tunç, “Deprem oldu biz çok korktuk. Dışarı çıkar çıkmaz geldik amcamlara onlar vefat etmişti. Bir artık bir şey görmedik. Ne yeme ne içme, çadır yoktu, cenaze çadırı getirmişlerdi bize. Cenazeler oldu, biz Bingöl’e geldik, Allah razı olsun bize de burada yer verdiler” şeklinde konuştu.