Bingöl'de jandarma ekiplerinin topladığı yardımlar, depremzedelere gönderildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından toplanan yardım malzemeleri, depremzedelere gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük deprem, 10 ilde yıkımları ve can kayıplarını beraberinde getirdi. Afet bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de kurumlar seferberlik ilan etti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller tarafından, deprem bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere temel gıda ve temizlik malzemeleri, ısıtıcı, battaniye, kıyafet, hijyen malzemeleri hazırlanarak deprem bölgelerindeki vatandaşlara gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı oluyor. Depremden etkilenen çocukların psiko-sosyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan kadın astsubaylar ise çocuklarla ilgileniyor. Çocuklarla oyunlar oynayan ekipler, çocukların deprem travmasını atmakta yardımcı oluyor.

Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen her canlının yardıma koşan ekipler, aç kalan hayvanlara mama veriyor.