Bingöl'de şehit yeğeninden duygulandıran destek

Bingöl’den deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanan bir yardım kolisindeki not görenleri duygulandırdı. Şehit yeğeni olduğunu belirten 8 yaşındaki bir çocuk kolinin üzerine, “Şehit yeğeniyim, depremde yaralanmış kardeşlerime bir koli hazırladım” notunu düştü.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen iki büyük depremin ardından Bingöl’deki yardımsever vatandaşlar, deprem bölgelerine çeşitli yardımlar göndermeye başladı. Bingöl Valiliği ve belediye koordinesindeki yardım kampanyasında, vatandaşlar hazırladıkları çeşitli yardımları belediye binasına bırakıyor. Bu yardımlardan birinde yazan not ise görenleri duygulandırdı. 8 yaşındaki bir şehit yeğeni olduğunu belirten Miraç Soydan “Ben Miraç Soydan 8 yaşındayım. Ben şehit yeğeniyim. Depremde yaralanmış kardeşlerime küçük bir koli hazırladım. Depremde annesi, babası, kardeşleri şehit düşmüş herkese Allah’tan sabır diliyorum. Allah daha beterinden korusun” notunu düştü.

8 yaşındaki Miraç gibi birçok yardımsever vatandaşın hazırlayıp getirdiği paketler, deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor.