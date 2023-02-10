Bingöl'den deprem bölgesine 796 personel gönderildi

Bingöl Valiliği, 10 ili vuran deprem nedeniyle bölgelere 796 personel, 79 araç gönderildiğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremden sonra ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’den de bölgelere personeller ve araçlar gönderildi.

Deprem bölgesine 796 personel gönderildiğini açıklayan valilik, “7 minibüs, 12 otobüs, 17 hizmet aracı, 13 ambulans, 5 ekskavatör, 7 kamyon, 8 vinç, 4 loder, 5 tır, 1’de itfaiye aracı olmak üzere toplamda 79 araç bölgelere gönderildi. İlimizde deprem bölgelerine araç ve personel desteği devam etmektedir” denildi.