Bingöl'den Malatya'ya giden yardım konvoyu dönüşte depremzedeleri de getirecek

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda maddeleri Malatya’ya gönderildi. Malatya’ya giden 5 minibüs dönüşte ise Malatya’dan Bingöl’e gitmek isteyen depremzedeleri taşıyacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bakanlık koordinesinde yardım kampanyası düzenlendi. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Ekmek Üretim Tesisi’nde, depremzedeler için günde 15 bin ekmek üretimi yapılırken ayrıca toplanan su, helva, gıda maddesinden oluşan 1 tır ve 5 minibüs dolusu yardım konvoyu Bingöl’den Malatya’ya gönderildi.

Milletçe üzüntülü olduklarını dile getiren İl Milli Eğitim Müdür Halil Yüce, “Deprem olduktan sonra Bakanlık olarak Valilik koordinesinde Milli Eğitim Müdürü olarak çalışmalar başlattık. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı vardı. Bizde depremde zarar gören vatandaşlarımız için günlük 15 bin ekmek çıkartmaya başladık. Bunun yanında 10 bin kişilik kumanya hazırladık. 5 tane aracımız Malatya’ya çıkmak için burada hazır. Dönüş yolunda Malatya’da yaşayan Bingöllü vatandaşlarımız bu araçlara binip buraya gelebilecekler. Bundan faydalana bilecekler” dedi.

Hazırlanan araçlar konvoy eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinden çıkarak Malatya’ya hareket etti.