Bingöllüler ve Bitlisliler Ümraniye'deki 'Yöresel Günler Festivali'nde buluştu

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Yöresel Günler Festivali’nde Bingöl ve Bitlis’in sevilen ürünleri sergilendi.

Bu yıl ilki düzenlenen Yöresel Günler Festivali, 8 Eylül’de Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla başlamıştı. Ümraniye Santral Meydanı’nda 20 Eylül’e kadar sürecek olan festivalde bugün de Bingöl ve Bitlis’in yöresel ürünleri sergilendi. Festivale İstanbul’da yaşayan Bingöllüler ve Bitlisliler yoğun ilgi gösterdi. Bingöl’den getirdikleri yöresel ürünleri belediyenin hazırlamış olduğu stantlarda sergileyen Bingöllüler, adeta Bingöl’ü İstanbulluların ayağına getirdi.

Yediden yetmişe herkesin memnun olduğu festivale AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkuatata, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Bingöllü sanatçılar Abdurrahman Delen, Azad Üşen ve Kurtlar Vadisi’nin sevilen oyuncularından Mehmet Aras katıldı. Programın sonunda Ümraniye Belediyesi adına katılım gösteren protokoldeki kişilere çiçek ve hediye verildi.

"İnşallah güzel bir gece olacak"

Festivale katılan AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Böyle bir gece için İsmet başkana ve kaymakama teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve iyi bir gece olacak. Bingöl’e güzel hizmetler oldu. Bu vesileyle Hilmi Türkmen’e ve İsmet Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

"Burada olmak gurur verici"

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkuatata da, "Bingöllüler gününe çok yoğun ilgi var. İnsanımızın mutluluğu, neşesi, birleştirici gücü burada tekrardan kendini göstermiş oldu. Bizzat burada olmak gurur verici" diye konuştu.

"Yöresel sanatçıların tercih edilmesi önemli"

Festivalde konuşan sanatçı Abdurrahman Delen, "Ümraniye Anadolu Yöresel Günler Festivali’ndeyiz. Gerçekten Belediye Başkanı İsmet Bey’e teşekkür ederiz. Yöresel sanatçıların tercih edilmesi benim için çok önemli. Çok güzel ve keyif aldım. Sevgili başkanımıza teşekkür ediyorum tekrardan. Bugün Bingöl ve Bitlisliler günü. Biraz biz sanatçılar da gezeceğiz" dedi.

"Bu gece Bingöllülerin gecesi"

Yöresel Günler Festivali’ne katılan Kurtlar Vadisi’nin sevilen oyuncularından Mehmet Aras, "Değerli sanatçılarımız burada Bingöllü hemşehrilerimizle bir aradayız. Tabii bütün şehirlerin kültürleri Ümraniye’de. Bu gece de Bingöllülerin gecesi, biz de mutluyuz. Bu kültürü yad ediyoruz" diye konuştu.