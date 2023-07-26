Biniciler nefes kesti

Kocaeli’de düzenlenen Eyüp Sabri Tuncer Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 4. Ayak yarışmaları heyecanlı anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 2023 yılı Eyüp Sabri Tuncer Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi Ligi 4. Ayak yarışmaları, Gebze Atlı Spor Kulübü binicilik tesislerinde gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da çekişmeli geçen şampiyonaya 13 kulüpten 47 at, 85 minik binici, 14 kategoride yer aldı.

2023 yılı final yarışması öncesi yaz ayının çok güzel ve eğlenceli iki gününü geçiren minik biniciler ve izleyenler doyasıya yarış izledi. Çocukların yarış parkurlarındaki bilgi, beceri ve koordinasyon kabiliyetlerinin ön plana çıktığı Equifun Başlangıç ve Eğitim Seviyesi yarışlarına İstanbul, Sakarya, Yalova, Gebze, Çayırova ve Kocaeli’den çok sayıda izleyici gelerek, çocukların kabiliyetlerine ve heyecanlarına ortak oldu.

Kupa töreninde konuşan Gebze Atlı Spor Kulübü Başkanı Halit İpek, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleriyle sporun ve sporcunun başkenti Kocaeli vizyonu ile hareket ederek unvan ve şampiyona organizasyonlarını ilimizde yapmaktan ve sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle 2023 yılında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşların katkıları artarak devam etmektedir" dedi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren minik binicilere ödüllerini Eyüp Sabri Tuncer A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Tuncer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Binicilik Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.