Binler, Filistin için tek ses oldu: Sakarya'dan dünyaya 'Gazze'ye özgürlük' mesajı verdiler

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto etmek için Sakarya’da binlerce kişi tek ses olarak dünyaya "Gazze’ye özgürlük" mesajı verdi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı ve bölgede yaşanan insanlık dramını protesto etmek için Sakarya’da da yürüyüş düzenlendi. "Özgürlüğe yürüyüş" sloganıyla Sakarya Millet Bahçesi önünde toplanan binlerce vatandaş, kol kola yürüyerek zulme karşı tek ses olarak "Gazze’ye özgürlük" mesajı verdi, İsrail kınandı. Millet Bahçesi’nden tekbirlerle yola çıkan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin’den defol" ve "Gazze’ye selam direnişe devam" şeklinde sloganlar attı. "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz", "Filistin’i savunmak Türkiye’yi savunmaktır", "Bir şey yap", "Taraf değilim Gazze’nin ta kendisiyim" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan grup, Çark Caddesi’nden geçerek Adapazarı Kültür Merkezi’ne (AKM) ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Filistin bayrakları ve Türk bayraklarıyla zulmün başrolü olan İsrail’e karşı sloganlar atan kalabalık yürüyüşün sonunda Filistin için dualar etti. Binlerce vatandaşın adeta insan seli oluşturduğu yürüyüş havadan da görüntülendi.

"Türk bayrağını çıkardığımda bütün millet o bayrağın altında toplandı"

Sumud Filosu’na katılarak Gazze’ye yardım ulaştıranlardan biri olan İsmail Tiryaki, "Tunus’ta çeşitli engellemelerle, oyunlarla karşılaştık ama oradaki kardeşlerimiz hiçbir şeyden yılmadılar. Ellerinden geleni yapıp Allah’ın izniyle çıktılar ve Gazze’ye umut oldular. O kahramanlar ki bu yüzyılın en büyük kahramanları Allah onlardan razı olsun. Bana buraya çıkmadan önce bana bir konuşma metni yazıp yazmadığımı sordular. Benim bir şey yazmama gerek mi var destan yazıyor 24 aydır Gazze, herkes buna şahit. Lütfen Gazze’yi unutmayalım, unutturmayalım. Bir Sakaryalı olarak beni o Sumud’a sokan Allah’a şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız, bugün bütün İslam aleminin lideri ben orada Türk bayrağını çıkardığımda bütün millet o bayrağın altında toplandı, fotoğraf çektirmek için yarıştılar. Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda hedef alınan biri. Ben Mısır’da cezaevinde Süveyş Kanalı’nı yüzüp geçtiğimde, beni firavunun askerleri aldıklarında beni oradan çıkaran Cumhurbaşkanımızdı, Hakan Fidan’dı" dedi.

"Siyonizmin Batı’nın emellerine ulaşmak için insanlığı yok etmesine asla fırsat vermeyeceğiz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise, "Yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştiren, tüm Batı’nın yanında olduğu İsrail zalimlerine karşı bugüne kadar dualarıyla, destekleriyle ve her türlü protestosuyla zalime karşı ’dur’ diyen mazlumun yanında olan hemşehrilerim, hepinizden Allah razı olsun. Biz, dünü unutmadık, bugünün mücadelesini dün veren büyüklerimiz, bu topraklarda nasıl yaşadığımızı, Anadolu’da nasıl var olduğumuzu, bizim Orta Doğu’da, Balkanlar’da yüzyıl önce yaşadığımızı son yıllarda özellikle Müslüman kardeşlerimize, baskıya bugün Gazze’deki bebeklerin katledilmesine, anne ve babaların silahsız ve savunmasız insanların yok edilmesine rıza göstermeyiz. Biz, dünyadaki hukuksuzluğun, adaletsizliğin sadece güçlünün yanında olmasına hep tepki koyduk, kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz. Siyonizmin Batı’nın emellerine ulaşmak için insanlığı yok etmesine asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.