Binler Filistin ve şehitler için yürüdü

Bursa’da binlerce kişi, teröre lanet ve Filistin’e destek için Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda buluştu.

Filistin’e Destek Platformu’nun organize ettiği, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu’nun desteklediği programda, yaklaşık 30 bin kişi Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda bir araya geldi. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, İsrail’i ve terör örgütü PKK’yı lanetleyen sloganlar attı, dövizler açtı.

Bulvarın iki farklı ucunda başlayan yürüyüş, orta noktadaki hastane alanında birleşti. Aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu binlerce kişi, Filistin’de İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler ve Irak’ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerler için dualar etti. Gözyaşlarını tutamayan vatandaşlar ve balonlara bağlanmış bebek ayakkabıları dikkat çekti.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, "Programı bugün şehitlerimiz için yaptık. Onların gayretleri ve mücadelesiyle biz bu ülkenin bağımsız olarak mücadelesine şahitlik edebiliyoruz. Evlatlarımızla, çocuklarımızla birlikte bir arada beraber yaşayabiliyorsak sınır boylarında nöbet tutan kardeşlerimiz, Mehmetçiklerimiz vesilesiyledir. Bizim sınırlarımızda başlamıyor bu mücadele. Gazze düştüğü zaman oradan gelecek kişilerin, oradan gelecek İsrail’in ve Yahudi’nin devamında aynı mücadeleyi bizim bu topraklarımıza da yapacaklarını biliyoruz. Onun için oradan başlatıyoruz mücadeleyi" dedi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise iki günde 12 askerin şehit haberini aldıklarını ve acılarının büyük olduğunu dile getirdi. Bu coğrafyanın hiçbir zaman içinin rahat olmadığını belirten Aktaş, "Anadolu toprakları hep tehdit altındaydı. Yine görüyoruz ki aynısı yapılıyor. Siz zannediyor musunuz ki Gazze’de o masum Müslümanlara ve çocuklara yapılanlarla dün, evvelsi gün Kuzey Irak’ta şehit edilen Mehmetçiklerimiz farklı. Vallahi hepsinin niyeti aynı. Onlar yıllardır idealleri olan o Yahudilerin ideali olan davalarını gütmenin derdi ve hesabı içerisindeler. O yüzden de 78 gündür Gazze’de göz kırpmadan, hiç acımadan binlerce çocuğu, binlerce kadını, binlerce yaşlıyı diri diri toprağa verdiler. Bilinçli olma zamanı. Uyanık olma zamanı. Bugün Gazze’de olanlar, bugün Suriye’de olanlar, bugün Irak’ta olanların yarın Türkiye’de olmayacağını hiç kimse garanti edemez. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

Programda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile sivil toplum kuruluşları başkanları da yer aldı. Konuşmalar sık sık atılan sloganlarla kesildi.