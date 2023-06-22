Binlerce boş sele biriktiren vatandaşa zabıta müdahalesi

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi’nde bulunan boş bir arazide binlerce meyve selesi biriktiren vatandaşa müdahale eden ekipler, kepçe ve kamyon yardımıyla atıkları geri dönüşüm tesisine götürdü.

Gemlik’te vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde atık biriktirmeye izin verilmeyeceğini ifade eden ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Gemlik Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından boş arsada biriktirildiği tespit edilen binlerce plastik atık sele yaklaşık iki saat süren çalışmalar sonucu kepçe ve kamyon yardımıyla geri dönüşüm tesislerine götürüldü. Zabıta Müdürlüğü bu tür uygunsuz durumları önleyebilmek için, vatandaşların ihbarda bulunmaları yönünde çağrıda bulunuldu.