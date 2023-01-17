Binlerce CHP'linin alkışladığı Esma AK Parti rozeti taktı

24 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’de düzenlediği ’Milletin Ses’i mitingine katılan ve binlerce CHP’liye hitap eden Esma Ay, AK Parti’ye katıldı. Pazarcılıkla uğraşan Balyalı Esma Ay, kendisinin hiçbir şekilde talepte bulunmadığı halde CHP’liler tarafından kendisine vaatler verildiğini ancak verdikleri sözlerin yerine getirilmediği için AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Esma Ay’ın eşi Gürdal Ay ise CHP’li arkadaşlarına çağrıda bulunarak, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu” diye konuştu.

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışan Balya Göloba’da çiftçilik ve pazarcılıkla uğraşan Esma ve Gürdal Ay çiftine AK Parti rozeti taktı. Ay, 24 Temmuz 2022’de CHP Genel Başkanının düzenlediği mitingde üreticinin yaşadığı sorunları dile getirmiş, ürettiklerinin karşılığını alamadıklarından bahsetmişti. 22 Temmuz’daki mitingde konuşması için kendisine talep etmediği halde CHP’li yöneticilerden bazı sözlerin verildiğini söyleyen Esma Ay, “Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım” dedi.

Esma Ay: “Verdikleri sözleri tutmadılar"

Kendisinin CHP’nin mitingine katılma sürecini anlatan Balyalı çiftçi ve pazarcı Esma Ay, “Ben pazarcılık yapıyorum. O zamanlardaki durumdan şimdi çok farklı. O zaman sattığımız ucuzdu, aldığımız mazot pahalıydı mitingde anlattığım gibi. Ben oraya kimseyi karalamak için çıkmadım, derdimi anlatmak için çıktım. Yanlış bir şey de konuşmadım, herkesin yaşadığını anlattım. Bir de bunlar verdikleri sözü tutmadılar. Bana ’Bir şeye ihtiyacın var mı?’ dediler. Ben ekmek yapıp pazarda satıyorum. Biz Esma Hanım’a bir fırın yapalım, hamur karma makinası alalım dediler. Ben de ekmek karma makinası falan istemiyorum dedim. Benim fırınım uzak, bana sadece fırının tuğlasını, çimentosunu alın, biz geresini yaparız dedim. Onlar da tamam dediler. Daha da yapacaklar. Bunun yanında bizim lağımımız var, dışarıya çıkacak, onu yaparız dediler. Her seferinde söyledik daha kepçe gelecek, iki seneden beri yapmadılar, verdikleri sözü tutmadılar. Başka bir istediğimiz yok. Onlar söz verdiler bize fırın yapalım diye, ama verdikleri söz orada kaldı. Sözlerini tutmadılar. Bir arayıp teşekkür bile etmediler. Bana mitingde onu söyle, bunu söyle demediler, derdini anlat sadece dediler. Ben de orada sadece yaşadıklarımı, derdimi anlattım. Kimseyi de karalamadım. Ne AK Parti’yi ne de CHP’yi. Ben sadece o gün yaşadığımız durumu anlattım. Ben pazarcılık yaşıyorum. Devamlı ekmek, sebze satıyorum. İşte orada pazarda belediye başkanı beni pazarda görmüş. Ensar Aytekin’i aramış, halktan birini çıkaralım konuşturalım, derdini anlatsın demiş, Öylelikle ben mitingde yer aldım” diye konuştu.

Gürdal. Ay: “CHP’yle yol yürünemeyeceğini anladım”

Eşi Esma Ay ile birlikte AK Parti’ye üye olan Gürdal Ay ise CHP’lilerin kendilerine verdikleri sözleri yerine getirmedikleri için AK Parti’ye katıldıklarını dile getirdi. Gürdal Ay, “Mitingde birisinin konuşması gerekiyormuş, onun için de eşimi seçmişler. Demişler ki konuşur musunuz. Hanım burada Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gaga’nın yanına çıkmış, yanında da Ensar Aytekin diye bir milletvekili var. Bunlar eşime söz vermişler; işte karma makinası alalım size, bir şekilde yardımcı olalım, bir de fırın yapalım diye. Ama maalesef aynı Kılıçdaroğlu gibi verdikleri sözde durmadılar. Gerçek bu. Bu saatten sonra da inşallah AK Parti saflarında onlarla yürümeye devam edeceğim. Bunların verdikleri sözleri yerine getirmemeleri AK Parti’ye geçmemizde etkili oldu. Başka da hiçbir şeş değil. Ben yıllarca CHP’ye oy vermiş bir insanım. Ama hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Yani her şeye karşı, her şeye muhalefet. Ama verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda daha sonra tekrar arayacağım diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti’ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, kimse bana AK Parti’ye üye ol falan demedi. Ben yanlışlıkları gördüğüm için kendim gelerek buraya üye oldum. Yani kimsenin etkisinde kalarak veya herhangi birisinin dikte etmesiyle buraya gelmiş birisi asla değilim” ifadelerini kullandı. CHP’li arkadaşlarına da seslenen Gürdal Ay, “Ben eski CHP’li arkadaşlarıma buradan seslenmek istiyorum; yani bizim CHP’yle yürünebilecek hiçbir yol olmadığını ben anladım, inşallah siz de anlarsınız bunu. Arayıp bir kere bile teşekkür etmediler. Yani ahde vefaları hiç yok” dedi.

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan: “AK Parti ailemize katıldılar”

AK Parti Balya İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan ise Esma ve Gürdal Ay çiftinin kimsenin yönlendirmesi olmadan partilerine katıldıklarını belirterek, CHP’nin algı siyaseti yaptığını ileri sürdü. Çalışkan, “24 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Balıkesir’e gelip mitinginde Esma Ablamıza söz hakkı verip de orada bazı şeyleri söyletmesinden dolayı halkımıza hitap etmesiyle ilçemizde ve Balıkesir yerelinde büyük bir algıya sebebiyet vermiştir. Burada Esma Hanım ve Gürdal Bey bunları yaptıkları halde boş bırakılarak, devamını getirmedikleri için ve CHP’nin şu anda ülkede yapmış olduğu yalan algıyla yürüdüğünü gördükleri için AK Parti ailemize ve bize gelmişlerdir. Bizden hiçbir talepleri olmamıştır. Sadece bize “biz de AK Parti ailesine gelerek, sizin içinizde olmak istiyoruz, sizinle beraber Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la yol yürümek istiyoruz” dediler. Bugün de bunu gerçekleştirdik. Bundan sonraki hizmetlerimizde daha şevkle ve heyecanla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “Altılı Masa’nın yaptığı hep mizansen”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ise Ay çiftinin AK Parti’ye katılma süreci hakkında yaptığı açıklamada, “İlçe Başkanımız bu konuda bana bilgi, haber verdi. Esma Ablamıza kendisinin de dediği gibi bazı sözler verilmiş, daha sonra da bu verilen sözler her zaman olduğu gibi unutulmuş, hiçbir verilen söz yerine getirilmemiş. Esma Hanım da bunlara kızıp, CHP üyeliğinden istifa edip AK Parti’ye geçmiş. Tabi bu durum bizim çok alışık olduğumuz bir senaryo açıkçası. CHP’de, İYİ Parti de Altılı Masanın birçok üyesinin teşkilatlarının gerçekleştirdiği bir mizansen bu. Ben hemen hemen üç yılı aştı il başkanlığı dönemimde hem şehrimizde hem ülkemizde birçok noktada bu şekilde senaryolar yaptılar. Neler yaptılar? İşte şehir ziyaretlerinde sözde esnaf ziyaretleri yaparken kendi yönetim kurulu üyeleri esnafmış gibi davranıp hükümeti, ülkemizi, ülkemizin dış politikasını, ekonomisini eleştiren birçok mizansenler, tiyatrolar sergilendi. Bunlar hep kurgulanmış hadiselerdi. Burada da Esma Ablamızı bulmuşlar” diye konuştu.

“Bugün vatandaşı aldatan yarın bütün memleketi aldatmasın”

CHP, İYİ Parti ve Altılı Masa’daki siyasi partileri yalan, dolan siyaset yapmakla suçlayan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Esma Abla size şöyle yardım ederiz, işinizi böyle görürüz gibi vaatlerde bulunmuşlar. Yani bütün Türkiye’nin, büyük ülkemizin yönetimine talip olan Altılı Masanın üyelerinin, onların içinde de en büyük partinin bu şekilde hadiseye sebebiyet vermesi çok üzücüdür. Yani bugün bir vatandaşı aldatan, yarın bütün memleketi niye aldatmasın? Yaptıkları vaatlerde, bütün siyasi manevralarda hep aynı şeyi görüyoruz. Hep yalan dolan, mizansen. Yani yalanla, dolanla, mizansenle devlet yönetemezsiniz, Türkiye’yi yönetemezsiniz, insanları hiç yönetemezsiniz. Neticede söz verdiğiniz zaman yerine getirmeniz lazım. Bunun en güzel örneğini de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü olayda bizatihi yaşayarak, yaparak gösteriyorlar. En son yaşadığımız işte Manavgat’taki yangında traktörü yanan köylümüz. Cumhurbaşkanımız bir haftanın içinde traktör geliyor dedi, bir hafta sonra traktörü geldi. Yani Manavgat’ta yaşadığımız bire bir bu olay. En son ev teslimini gerçekleştirdik. Orada insanlara vaat ettiğimiz, yangında evlerini, ahırlarını kaybeden insanlarımıza devletimiz bir sene içerisinde hatta daha kısa bir süre içerisinde tüm imkanlarını temin etti. Cenab-ı Hak bize söz verdiğimiz her şeyi yapma imkanı verdi” ifadelerine yer verdi.

“Türk milleti gereken cevabı seçimde verecektir”

Altılı Masadaki siyasi partileri her şeye muhalefet ettiğini hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Bakıyorsunuz Altılı Masa memleketin idaresiyle, geleceğiyle, dış politikasıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle ilgili her şeye muhalif. Yani hem söz verdiğiniz hiçbir şeyi yerine getirmiyorsunuz hem Türkiye’nin çıkarına olan birçok olumlu noktada muhalif ve Türkiye’nin aleyhine olabilecek söylemleri dile getiriyorsunuz. Ondan sonra da Türkiye’nin yönetimine talip olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Türk insanı, Türk milleti basiretlidir, ferasetlidir, size gereken cevabı inşallah ilk seçimde; Mayısta olur Haziranda olur ne zaman gerçekleşecek olursa olsun o seçimde layık olduğunuz şeyi gösterecektir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.