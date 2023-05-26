Binlerce hasta yenilenen bu merkezde şifa bulacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yeni Tıp Merkezi’nde çalışmalar başladı. Binlerce hastanın şifa bulacağı merkezin tanıtım töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İçerisinde, hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen, ultrason, Sft, Odio, Tıbbı Atık, Ekg odası, kan, oksijen ve vakum alma santrali, laboratuvar, engelli polikliniği, poliklinikler ve diğer tüm gereklilikler yer alacak. İnşallah yeni tıp merkezimiz çok yakında yeni yerinde hizmete başlayacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında geliştirdiği dev projelere bir yenisini daha ekliyor. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi’nin bulunduğu bölgede Büyükşehir yeni tıp merkezi inşa ediyor. Projesi hazırlanan ve ilk kazmanın vurulduğu yeni tıp merkezinin tanıtım töreni Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

AKOM’un içerisinde hayata geçirilecek projenin tanıtım töreninde ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, büyükşehir ve SASKİ bürokratları, muhtarlar, oda başkanları, STK temsilcileri, doktorlar ve sağlık çalışanları yer aldı. Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nin tanıtım filmi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

“4 ayda 35 bin vatandaş faydalandı”

Sağlık alanında yapılan hizmetlere dikkat çeken Başkan Yüce, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimiz için birçok alanda çalışmalarımıza gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde sağlık alanında faaliyet gösteren önemli adreslerden birisi de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezimizdir. 2022 yılında 88 bin 635 hastaya hizmet verdiğimiz polikliniğimizde bu yıl 4 aylık süreçte 34 bin 304 hastaya kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunduk. Bunun yanı sıra yüzlerce hastaya ambulanslarımızla hasta nakil hizmeti veriyoruz” dedi.

“Sağlık alanında toplum bilinci oluşturduk”

Başkan Yüce konuşmasında sağlık alanında çok yönlü konferanslar düzenlediklerini ifade ederek, “Halk sağlığının korunması, toplum bilincinin oluşturulması ve hastalıkların önlenmesi hususunda konferanslar düzenliyoruz. Şehrimizdeki okullarda doğal afet, yangın ve günlük yaşamında karşılaşabilecekleri muhtemel kazalara karşı çocuklarımızın şuurlandırılması amacıyla eğitimler düzenliyoruz. 8-14 Nisan Sağlık Haftasında stantlar kurarak ücretsiz tarama ve eğitimler gerçekleştirdik. Anne ve bebek sağlığını önemseyen bir belediye olarak, bebek bakım ve sağlık evlerimizin açılmasıyla ilk “Bebek Dostu Belediye” olma hedefiyle birçok çalışma gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Sağlık kampüsünde Tıp Merkezi de yer alacak”

Başkan Yüce konuşmasının devamında, çalışmaların yeni bir tıp merkeziyle daha verimli bir hale geleceğini ifade ederek, “Konum olarak baktığımızda neden burası diye sorabilirsiniz ama şöyle bir etrafımıza bakalım. Sakarya Ticaret merkezimiz burada, AKOM binamız burada en önemlisi Eğitim Araştırma Hastanemiz burada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binamız burada ve birçok eczanemiz burada bulunmaktadır. Yani bu bölgede adeta bir sağlık kampüsü inşa ediyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız yeni tıp merkezimizin toplam alanı 2 bin 987 metrekare. İçerisinde; Hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen odası, ultrason, Sft, Odio, Tıbbı Atık Odası, Ekg odası, Kan alma, oksijen ve vakum alma santrali, sistem odası, laboratuvar, Engelli polikliniği, poliklinikler, diş polikliniği, sistem odası, idari alanlar, mescit ve lavabolar, çamaşırhane odası, personel ve başhekim odası bulunmaktadır. Hemşerilerimize daha verimli bir sağlık hizmeti vermek amacıyla inşasına başladığımız; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’mizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin şahlanış dönemini başlatacağız “

28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere de vurgu yapan Başkan Yüce, “Malumunuz Pazar günü ülkemiz için çok önemli bir seçim var. Bu seçim Türkiye’mizin aydınlık yüzyılına aralanan bir kapısıdır. Ülkemiz çeyrek asırdır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la durmak yok yola devam diyerek “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu gerçeğe dönüştürdü. Türkiye’mizin artık nükleer güç santrali var, Sakarya Sahasında doğal gazı var, silahları var, yerli aracı var, Sakarya’mızda üretilen tankı var. Bugün görüyoruz ki kendi mühendislerimiz aklı, bilimi ve ilimi birleştirerek teknolojinin de yararlarından faydalanarak yaptıkları çalışmalarla ülkemizi aydınlatıyorlar. Bu anlamda 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vererek, Türkiye’nin şahlanış dönemini başlatacağız” ifadelerini kullandı.