Binlerce insan göz göre göre ölecekti...İyi ki kentsel dönüşüme girmiş

Bursa’da 2400 konutun bulunduğu 420 dönümlük en büyük kentsel dönüşüm projesinde eski binaların hemen hemen tamamı yıkılıp ruhsatlar alındı, inşaat başlıyor. 1050 konutlarda projenin yarısını üstlenen ve 2 bin 400 yeni konut inşa edecek olan Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, "İyi ki kentsel dönüşüm projesi başlamış. Yıkılan binaların testlerini yaptırdığımızda C30 yerine C4 beton kullanılmış. Bir metreküpte 350 kilogram olması gereken çimento 40 kilogram, 2500 metrekare kapalı alanda 80 ton olması gereken demir ise 32 ton olarak kullanılmış. Biz radya temel ve tünel kalıp sistemiyle 20 ayda konutları inşa edeceğiz. Lansmana önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bakanlık tarafından hazırlanan yeni kentsel dönüşüm düzenlemesi de tartışmasız herkesin desteğini aldığı gibi, kafalardaki tüm sorulara cevap verebilecek durumda" dedi.

Toplamda yaklaşık 5 bin yeni konutun inşa edileceği 1050 konutlarda Bakyapı projenin yarısını üstlenirken, diğer 4 firma da dönüşümün geri kalanını üstlendi.

Kentsel dönüşümde amacın ticari boyuttan ziyade insani önem taşıdığına dikkat çeken Bakyapı Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Bakgör, "Akpınar Mahallesi-1050 Konutlar bölgesinde dün itibariyle ilk ruhsatlarımızın imzalarını attık. Ruhsatlarımızı aldık. Hafriyata dün başladık. 20 aylık süre içerisinde Akpınar’da Bakyapı’nın üzerine düşen 59 bloğun dönüşümü için bismillah diyeceğiz.İlk defa bir kentsel dönüşüm projesine girdik. Biz o projeye 3,5 yıl önce odaklanmıştık. O gün şartlarında nasip olmadı. Döndü dolandı, tekrar bizim içinde olduğumuz bir yapıda olgunlaştı. Uygun hale geldi. Biz de eforumuzu oraya vererek, çok kısa sürede hem tüketicilerle hem de yüzde yüz anlaşarak, kimseyle ihtilafa düşmeden, 1200 konut sahibi ile biz anlaşma sağladık. Hepsiyle imzalarımızı attık. Yüzde yüz uzlaşı ile yola çıktık. Konutların boşaltılması sürecinde yeni inovasyonlar kattık. Tanıtım ofisinde o bölge sakinlerinin ikna olacağı örnek daire yaptık. Çok etkili oldu. Bunlarla yeni inovasyonlar kattık. Kentsel dönüşümle ilgili yasada yeni düzenlemeler yapılmış son halini almış durumu Resmi Gazete’de yayınlandı. Kentsel dönüşüm süreciyle ilgili daha farklı zaman açısından ivme kazandıracak bazı düzenlemeler getiriyor. Bununla birlikte 1050 konutlarda hiç bir kamu parseline girmeden yıktığımız yerde binaları inşa ederek süreci tamamlayacağımızı umuyorum" dedi.

Hak sahiplerinin 17’si hayatını kaybetti

1050 konutlarda hak sahiplerinin yaş ortalamasının 65’in üzerinde olduğunu hatırlatan Veysel Bakgör, "Sözleşmelerini yaptığımız halde 17 vefat oldu. Vekalet aldık ama varisleriyle yeni baştan süreçler yenileniyor. Bir hak sahibine hiç ulaşamadık. Amerika’da bulduk. O olmadan mesafe kat edemiyorsunuz. Mahkeme süreçleri yaşanıyor. Ama yeni çıkan mevcut düzenleme ile e devlet üzerinden tebligat süreci hızlanmış olacak. Yüzde 51 yaklaşımı çok ciddi bir ivme kazandıracak. Kentsel dönüşümdeki amaç işin ticari boyutundan ziyade insani boyutu önemli. 1050 Konutlar’da değeri 4 olan beton kalitesi gördük. Bir metreküp betonda olması gereken 300 kilogram 350 kilogram çimento olması gerekirken orada 40-50 kilogram çıktı. Döşeme demiri yaparız biz. Döşeme demirleri hasır çelik tarzında ince demirler çıktı. Çok farklı ilginç şok eden imalatlar gördük. Yıkımcılar bu işlerle para kazanmak amaçlı ücret almadılar. Ancak biz üzerine para veriyoruz. Bir binada 33 tondan daha fazla demir çıkmadı. Baktığınız vakit 2500 metre kare kapalı alanı 80 ton demir çıkması lazım 32 ton demir çıktı. Kentsel dönüşüm çok bilinçli bir şekilde. Şubattaki büyük depremin üzerinden ciddi bilinçlenme oldu. Tüketici şunun farkına vardı. Hayatımızın devam etmesi en önemli unsur. Bu manada kaçınılmaz şekilde dönüşüme odaklanmamız gerekiyor. Yasanın kararlılık noktasında çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyorum. Hükümet yapıcı. Çok kimseden ciddi eleştiri gelmiyor. Farklı yorum geliyor. Maddi imkanı olmayanlar ne yapacak? Mülkiyet sahibi farkı veremezse nasıl olacak. Mülkiyet elinden gidiyor gibi. Ona da güzel çözüm üretmişler. Kendi mülkiyetinde oturuyorsun. Kamu hissedar oluyor. Ömür boyu kimse sana dokunamıyor. Kamu senin hissedarın oluyor. Vefat ettiğinde çocukların haklardan yararlanabiliyor. O da süreç olarak çözüme kavuşmuş" diye konuştu

"Çok büyük yıkım olurdu"

"1050 konutlarda eğer dönüşüm olmasaydı gerçekten büyük bir yıkım gerçekleşebilirdi" diyen Veysel Bakgör sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz ayırdığımız bütçe ile binalardan karot aldık. Yaklaşık 116 blok için 5,5 milyon lira gibi bir masraf çıktı. İlginçtir ki, beton kalitesinde 7’nin üzerinde değer çıkmadı. Hâlbuki bunun olması gereken en alt seviyesi 14-16’larda olması gerekiyor. Hatta 4’ü gördüğümüz binalar oldu. Bu çok tehlikeli bir durumdu. Bir depremde büyük bir hezeyan olacaktı. Gemlik hattı üzerinden geçen Marmara depremini bekliyoruz. Tabi, sadece bu bölge değil, bunun gibi çok mahalle var. Ciddi anlamda bilinçlenmenin yavaştan oturduğunu görüyoruz. İnşallah bir an önce bu dönüşümler diğer mahallelerde de biran önce yapılır.

23 günde bir binanın kabasını çıkmış olacağız. 59 binamız için belli yapı çalışmalarını oluşturduk. Kalıpları hazır olduğu için ayda 6 bloğun biteceğini düşünüyoruz. 20 aylık süreci geciktirmeyeceğimizi düşünüyorum"

"Söz verdiğimizin fazlasını yapacağız"

1050 Konutlar’da 1200 konut yıkıp 2 bin 400 konut inşa edeceklerini kaydeden Bakgör, "Orada biz farklı bir yaklaşım gözettik. Mülkiyet sahiplerinin mülklerinde yüzde 10 artım sağladık. Kapalı otopark kazanımı olacak. Bunların tüm maliyetleri bizim tarafımızdan karşılanıyor. Yapılması kaçınılmazdı. Katla ilgili olarak 5 kattı. 7 kata çevirdik. Zemin artı 7 dediğimizde mevcut mülkiyet sahipleri aynı cephede daireye sahip olacaklar. Bizim haricimizde 4 firma çalıştı. Biz lokomotif olduk. Biz çıtayı yükselttik. Güzel bir kazan kazan yöntemi oldu. Tüketici bizde yatırımcı sıfatlı müşterimiz var. Bu arkadaşlar bekliyorlar. Biz sürpriz yaptık. Tüketicilere tanıtım ofisinde örnek daireyi yaptığımızda noter sözleşmesiyle mutabık kaldığımız bütün tutanakların tümünün üstünde sürpriz bir daire vereceğiz . Bu da bizim akreditasyonumuzu daha da perçinleyecek.

Ruhsatı almadan hiç bir koşulda satışa çıkmıyoruz. Önümüzdeki hafta bunu yapacağız. İnşaat projeleri büyük maliyetleri olan büyük finans kaynağına ihtiyaç duyan projeler oluyor. Bizim bankalarla ağırlıklı çalışmamamızın nedeni tüketicinin bize olan güveni" ifadelerini kullandı.

7 farklı şantiyede 1 milyon 100 bin metrekarelik üretimlerinin devam ettiğini vurgulayan Veysel Bakgör, "Bursa’ya katkı koymaya çalışıyoruz. 7 farklı şantiyede 1 milyon 100 bin metrekarelik üretimleri devam ediyor. Bunların bir kısmını bu yıl sonu itibariyle sonuçlandırıyoruz. 3 projemiz yerine yeni projelerimiz olacak. Bakyapı sürekli üretim ve pazarlama faaliyetlerini devam ederken, proje geliştirmeye devam etti. Kentimiz çok hızlı büyüyor. Göç alan bir şehir. Biz de Bakyapı olarak ihtiyaç olan konut, sanayi tesisleri, lojistik tesisler gibi farklı projeler geliştiriyoruz. En önemlisi Vişne Ticaret Merkezi çalışmamız. 110 bin metrekarelik proje yapacağız. Kaba inşaatı devam ediyor. Ocak ayı sonu itibariyle projemizin kabasını bitirmiş olacağız. Yaklaşık bine yakın kapalı otoparkı olan iyi bir proje çalışması yapıldı. Aynı bölgede Samanlı Lojistik Merkezi yaptık. Onu da kısmet olursa bu yıl sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz.. Kaçak yerine resmi imarı olan bir yerde, belediyenin yerini biz yapmış olduk. 165 bin metrekarelik arazinin 108 bin metrekarelik bölümünü kapatarak güzel bir lojistik merkezi yaptık. Kente yük değil, kentin her yönüyle yükünü alacak bir proje oldu. Projenin bir özelliği de o bölgenin çok kirli ve bakımsız ve dere yatağı vardı. Onun da disipline olmasına vesile olduk. İzmir yolunda mobilya alışveriş merkezi ile ilgili çalışmamız var. Temellerini 3 ay önce attık. 170 bin metrekare alanı Mobyland markasıyla 228 bağımsız bölümümüz var. Proje kaba yapısını önümüzdeki yılın sonunda bitirme hedefiyle çalışıyoruz. Mobilyumun alternatifi olacak. Marmara bölgesinde bize 150 kilometre yakınlıktaki bütün aksların ve kentlerin uğrak noktası hedefindeyiz. Bir kooperatifleşme ile elde edilmiş bir araziydi. Kooperatif üyeleri de 55 civarında firma var. Kendi ürünlerini sergileme mantığıyla kendi işyerlerinde olacak. Diğerlerini de yatırımcılarımıza ya da kiracı adaylarına tahsis edeceğiz.Kentin batısında Kayapa bölgesinde ciddi yapılaşma konut var. Cazibe alanı olması için farklı yapı sektörünün farklı meslek gruplarının da orada olmasıyla ilgili konsepte çalışıyoruz. Konut ile ilgili Demirtaş’ta ciddi bir çalışmaya başladık. Yeni hayat projemiz 1500 üzerinde konut olacak. Kaba inşaatları devam ediyor.

Bakyapı konutla ilgili olarak insanları daima konut sahibi yaptı, ama bir yandan da onların bu yatırımlarına katma değer oluşturdu. Yatırımcı sıfatıyla para kazandırdı. Üstlendiği misyonunu hakkıyla yerine getiriyor. Demirtaş’ta yeni birkaç proje çalışmamız var. Onları da ilan edeceğiz. Uygun fiyatlı konut edinimi ile ilgili hizmete devam edeceğiz. Balıkesir’deki 2 konut projemizi de bu yıl sonu itibariyle tamamlayacağız" ifadelerini kullandı