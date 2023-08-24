Binlerce kilometreden geldiler, aydınlatma direklerini süslediler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, göç yolundaki leyleklerin aydınlatma direklerindeki görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Binlerce kilometreden gelen leyleklerin aydınlatma direklerinde süslemesi, küçük çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı oldu.

Binlerce kilometreden gelen göç yolundaki leylekler, Çorlu-Tekirdağ karayolunun ortasındaki aydınlatma direğine konarak yorgunluklarını attı. Göç zamanı başlayan leylek sürüsü, yorgunluklarını atmak için kondukları aydınlatma direklerinde görsel şölen oluşturdu. Leylekleri izlemeye gelen vatandaşlar hayranlıklarını gizleyemedi. Göç eden leylekler, küçük çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı haline geldi.

"Göç yolunda onlara eşlik edelim dedik"

Eşi ve kucağındaki Güneş ismindeki kızıyla leylekleri izlemeye gelen Gizem İnciroğlu, "Kızım Güneş’e leylekleri göstermek için Çorlu’dan bu tarafa doğru geldik. Babam, leyleklerin Tekirdağ yolunda olduğunu haber verdi. Biz de minnoşumuz görsün diye geldik. O mutlu olsun diye, göç yolunda onlara eşlik edelim dedik. Leylekler gagalarını birbirine vurarak birbirleriyle iletişim sağlıyorlar. Öyle tak tak tak diye ses yaparak birbirleriyle konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.

"Leylekler bizim gibi uzun yol yolcusu"

Kamyonunu yol kenarına çekerek, aydınlatma direklerine konan leylekleri izleyen Adil Toprak, "Leylekler çok güzel duruyor. Bizim gibi uzun yol yolcusu, kafası esti mi istediği yerde durabiliyor. Güzel yani, hoş bir görüntü. İki üç gündür akşam saatlerinde buradalar. Çok hoş bir görüntü veriyor. Gündüz ayrı bir güzellik, gece ayrı bir güzellik" dedi.