Binlerce kişi Filistin için Edirnekapı'dan Sultanahmet'e kadar yürüdü

İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılara tepki göstermek için binlerce kişi Edirnekapı’dan Sultanahmet’e kadar yürüdü. Yürüyüş havadan görüntülendi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Soykırıma Dur de, El Ele Gazze Şeridi" etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 7 kilometre boyunca yürüyen binlerce kişi, İsrail’in katliamlarını protesto ederek, pankartlar ile Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Grup sık sık sloganlar attı. Edirnekapı’dan Sultanahmet Meydanı’na kadar gerçekleşen yürüyüş havadan dronla da görüntülendi. Saat 15.00’de Fevzipaşa Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Sultanahmet’te sona erdi. Binlerce kişi Filistin’de katledilen insanlar için dua etti. Dua sonrasında grup sessizce dağıldı.