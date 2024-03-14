Binlerce kişi Hasköy sahilde kurulan iftar sofralarında buluştu

Hasköy sahilde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye’nin bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Beyoğlu’nda iftar sofrası geleneği bu yıl da devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla Hasköy Sahil de kurduğu iftar sofralarında binlerce kişiyi bir araya getirdi. Canlı ilahi dinletisi eşliğinde iftar saatini bekleyen vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlarını açtı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşi Seyhan Yıldız ile birlikte iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yaptı.

"Beyoğlu’muzun tüm renklerini aynı sofralarda buluşturuyoruz"

Ramazan ayının tüm İslam alemine ve Türkiye’ye bolluk ve bereket getirmesini dileyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar sofralarımızı ilçemizin farklı noktalarında kuruyoruz ve Beyoğlu’muzun tüm renklerini aynı sofralarda buluşturuyoruz. Beyoğlu farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı özel bir ilçe. Biz de her yıl Ramazan ayında farklı dinlerden komşularımızla da bir araya gelerek iftarlar yapıyoruz. Hatta geçen yıl bir iftarımızı Hatay’da, deprem bölgesinde yapmıştık hep beraber. İftar sofralarımızın yanı sıra iftar öncesi ve sonrası düzenlediğimiz kültürel etkinliklerle de vatandaşlarımızın Ramazan ayının ruhuna uygun dolu dolu bir ay geçirmesini sağlıyoruz” dedi.

"Hasköy sahilde her akşam bin 300 kişi iftar yapıyor"

Hasköy Sahilde bulunan Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde her akşam iftar sofraları kurduklarını da belirten Başkan Yıldız, “Bu etkinlik alanı komşularımızla bir araya gelerek iftar yaptığımız alanlardan bir tanesi. Burada bin 300 kişi hep birlikte iftar yapıyor. Ramazanın ilk iftarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum ile birlikte İstanbul’umuzun bütün ilçelerinden gelen engelli kardeşlerimizi burada ağırlamıştık. Önümüzdeki günlerde de yine bu alanda hemşehri buluşmaları düzenleyerek hep birlikte iftarlar yapacağız. Ayrıca bu bölge üniversiteler bölgesi olduğu için çoğu öğrencimizde buraya gelerek iftarlarını yapıyorlar. Bu da sofralarımıza ayrı bir güzellik katıyor” ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlıların evlerine sıcak iftar ve sahur yemeği servisi

Başkan Yıldız, “Evlerinden çıkamayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evlerine de iftar ve sahur yemekleri sıcak bir şekilde ekiplerimizle ulaştırıyoruz. Yine Sosyal Market’imiz de ihtiyaç duydukları malzemeleri evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın Sosyal Marketten alışveriş yaptıkları kartların puanlarını da Ramazan ayında artırdık. 20 binin üzerinde vatandaşımıza bu yardımları ulaştırıyoruz. Ramazan ayı birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır. Bu ruhu Beyoğlu’muzda da en güzel haliyle yaşıyoruz” şeklinde konuştu.