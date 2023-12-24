Binlerce kişi Kabataş'tan Eminönü'ne Filistin ve şehitler için yürüdü

Sivil toplum kuruluşu üyesi binlerce kişi, 12 askerin şehit edilmesi ve İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etmek için Kabataş’tan Eminönü’ne yürüdü.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan binlerce kişi, Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK terör örgütü tarafından 12 Mehmetçiğin şehit edilmesini ve İsrail’in Gazze’deki katliamını protesto etmek için Kabataş’tan Eminönü Yeni Camii’ye yürüdü. Protesto için bir araya gelen grup, “Katil İsrail Filistin’den defol, şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek sloganlar attı. Polis eşliğinde yürüyüşünü yapan grup, Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Eminönü Yeni Camii önünde ise şehitler ve Filistin için Kur’an-ı Kerim okundu.

“Bütün dünyanın adil olmasını istiyorum”

Yürüyüşe katılan Ayşe Eraydın, “Çok üzgünüm. Tüm dünyadaki çocuklar gibi Filistin’deki çocukların da mutlu mesut hayatına devam etmesi gerekirdi. Bütün dünyanın adil olmasını istiyorum. Savundukları insan haklarının kişisel olmamasını ve çıkarlarına hitap etmeden bütün dünyaya aynı şekilde hitap etmesini istiyorum. Bir an önce bu akıtılan kanın durdurulmasını istiyorum. Çocukların artık özgürce oynamasını, anneleri ve babalarıyla eski hayatlarına dönmelerini istiyorum” dedi.

“Gazze’nin yalnız olmadığını bütün dünya görmeli”

Gazze’nin yalnız olmadığının dünyaya gösterilmesi gerektiğini söyleyen Tekin Kılınçtutan ise “Gazze’nin yalnız olmadığını bütün dünya görmeli. Bütün İstanbul şu an burada ve kim ne yapması gerekiyorsa yapmalı. Boykot olsun, aklınıza gelecek ne varsa yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“Buradan Gazze’ye ve bugüne kadar mücadele veren tüm memleketlere ve topraklara selamlar olsun”

Ümran Kültür ve Medeniyet Hareketi’nden Şemsettin Özdemir ise “Buradan Gazze’ye ve bugüne kadar mücadele veren tüm memleketlere ve topraklara selamlar olsun. Dünkü çatışmalarda ülkesi, vatanı için canlarını veren kardeşlerimize de rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır, metanet diliyoruz. Kardeşimizin ifade buyurduğu gibi Gazze’de İsrail’i tetikçi olarak kullananlar başka yerlerde birçok örgütü de aynı şekilde kullanmaya devam etmektedirler” dedi.