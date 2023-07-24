Binlerce kişi şenlikte doyasıya eğlendi

Binlerce kişinin doyasıya eğlendiği Gölcük Belediyesi Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği, konserle son buldu.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün boyunca horon ve müziğin merkezi haline gelen Geleneksel Yazlık Kadırga Şenlikleri, dün akşam sona erdi. Binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikler, Karadeniz’in yıldız sanatçıları Mehmet Tak ile yerel sanatçıların konserleriyle final yaptı. Sanatçılar, alanı dolduran binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Final gecesine katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sanatçılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yazlık Kadırga Şenlikleri’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Karadeniz yöresi şarkıları eşliğinde horon ve müzik ziyafeti çekerek, doyasıya eğlendi.