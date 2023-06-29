Binlerce kişinin akın ettiği o sahilden tatilcileri üzecek haber

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yoğun tatilci akınına uğrayan Karasu Sahili, etkili olan yağış ve rüzgar nedeni ile boş kaldı.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, Sakarya’nın Karasu ilçesine akın etti. Bayramın ilk günü dolup taşan sahil, bugün yağış ve rüzgar sebebi ile bomboş kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı cankurtaran ekipleri, hayat nöbetine devam ederken, cankurtaran kulelerinde bayraklar kırmızıya döndü. Olumsuz hava şartları sebebi ile denize giremeyen tatilciler, sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.

Öte yandan, güvenli alanlarda denize sadece bel kısmına kadar girilmesine izin veren cankurtaranlar, diğer yerlerde ise vatandaşları sözlü bir şekilde uyarıp güvenli alanlara yönlendiriyor.