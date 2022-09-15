Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Kıskıvrak yakalandılar

KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 il genelinde alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan, ‘Zincir’ kod isimli operasyonla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin litre etil alkol yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 20 litre etil alkol, 26 adet farklı ebatlarda fiber tank, 2 adet elektrikli kazan, bin 200 adet boş bidon ve kapakları, 250 adet karton koli ve 3 adet forklift ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan operasyon anı polis kamerasına anbean yansıdı.