Binlerce kitap, çok sayıda yazar okurlar ile buluşacak

Kocaeli’de edebiyat, tarih, siyaset ve sanat dünyasının birbirinden önemli kalemlerini okurlarla buluşturacak kitap fuarı, 13. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 750 panel, söyleşi ve imza etkinliğinin gerçekleştirileceği fuara, 390 yayınevi, sahaf ve 102 STK katılacak.

Türkiye’nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açısından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 13. kez kapılarını açacak. 7-15 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarının teması "Şehir ve Kitap" olarak belirlendi. 9 gün sürecek olan fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, siyaset ve sanat dünyasının birbirinden önemli kalemleri Kocaelili okurlarıyla buluşacak. 13. Kitap Fuarı’nın onur konuğu ise ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Her yıl ziyaretçi rekorları kıran Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 1 milyonu aşkın kitap dostunu ağırlamayı hedefliyor. Kitap dostlarının sabırsızlıkla beklediği Kitap Fuarı’nda bu yıl 750 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. Ayrıca Kitap Fuarı’na 390 yayınevi, sahaf ve 102 STK katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nın tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Maide Kafe’de düzenlenen basın toplantısında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, KOÜ Genel Sekreteri Mustafa Eren ve Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ile Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım hazır bulundu.

"Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olduk"

Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Kitap Fuarı’nın sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip, günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform olmasını hayal ettiklerini söyledi. Geçen zaman zarfında bu hayalin büyük ölçüde başarıldığını kaydeden Genel Sekreter, "Son 5 yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olmamız bunun en büyük kanıtlarından biridir” dedi.

Geçtiğimiz yıl 905 bin kitapsevere ulaşıldı

Genel Sekreter Gündoğdu, basın toplantısında geçtiğimiz yıllarda Kocaeli Kitap Fuarlarında ulaşılan rakamlarla ilgili bilgi paylaştı. 2009’da 10 bin ziyaretçiyle başlayan kitap buluşmasında geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaşıldığını aktaran Genel Sekreter Gündoğdu, bu 13 yılda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçinin sevdiği yazarlarla buluşturulduğunu bildirdi. Bine yakın yazar ve şairin misafir edildiğini söyleyen Genel Sekreter, Ağaçlar Kitap Açıyor, Kitap Kumbarası gibi onlarca eğlenceli etkinlikle çocuk, genç edebiyatının önemli isimlerinin ağırlandığını böylece milyonlarca çocuk ve gence ulaşıldığını anlattı.

"390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak"

9 gün boyunca kağıttan dünyaların keşfine çıkılacak olan yolculuktaki bazı rakamlar da basın toplantısında ilan edildi. 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na 450’den fazla yazar ve şairin eşlik edeceğini belirten Genel Sekreter Gündoğdu, "Bu 9 günde, Yapı Kredi’den Turkuaz Kitap’a, Can’dan Dergah’a, Alfa’dan Timaş’a, Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Bu sene bizi heyecanlandıran bir diğer gelişme de sivil toplum kuruluşlarının ilgisi oldu. Tam 102 STK, stantlarıyla 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda olacak" dedi.

Açık havada sinema keyfi

Basın toplantısında 13. Kocaeli Kitap Fuarının 9 günlük programı da aktarıldı. Bu çerçevede, 13. Kocaeli Kitap Fuarı çerçevesindeki etkinliklerin başlangıcı, 4 Ekim Çarşamba günü Kocaeli Üniversitesindeki açık havada sinema keyfi ile başlayacak.

Ağaçlar kitap açacak

6 Ekim Cuma sabahı ise artık klasikleşen Ağaçlar Kitap Açıyor etkinliği Cumhuriyet Bulvarı’nda yapılacak. Aynı günün akşamı 19.30’da açılış gerçekleştirilecek ve bu etkinlikte Şehri Okuyan İnsan adlı özel bir gösteri düzenlenecek. Gösteride Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu koro şefi İhsan Özer’in yönetimindeki orkestraya Hakan Aysev, Dilek Türkan, Ayfer Vardar eşlik edecek.

İki tematik program hazırlandı

Bu seneki kitap fuarı çerçevesinde iki tematik program oluşturuldu. Bunlardan ilki Şehirlerin Işığı olacak. 7 ile 14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nin A ve C holleri arasındaki açık alanda her gün akşam 20.00’de müzikle, şiirle ve sohbetle şehirlerin hikayeleri konuklara dinletilecek. 7 Ekim Cumartesi akşamı Ahmet Selçuk İlkan’ın “Bu Şehir ve Sen” başlıklı şiir dinletisi ile başlayacak olan Şehirlerin Işığı etkinliklerinde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Sedat Anar ve Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası konser verecek.

10 Ekim Salı günü TRT’de yayımlanan Vapurda Çay Simit Sohbetleri programının yapımcısı ve sunucu Ömer Öztürk ile ünlü oyuncu Mehmet Özgür’ün “Şehrin Raconu” sohbeti okurlarla buluşacak.

13 Ekim Cuma akşamı Gazeteci Engin Şahin’in yöneteceği Yabancıların Gözünden Kocaeli Sohbetinde, Kocaeli’de yaşayan 5 yabancı konuk, kendilerinin gördüğü Kocaeli’ni ve deneyimlerini aktaracak.

Şehirlerin Işığı’nın son etkinliği Abur Cubur Show olacak. Şovun oyuncuları kitap fuarı için hazırladıkları ve “Sayfalarca Kahkaha” adını verdikleri özel içerikle 14 Ekim Cumartesi akşamı sahne alacak.

Şehir Konuşmaları

Fuar boyunca her gün bir buluşmayla Türk edebiyatının güçlü yazarlarından kültür, sanat, şiir, futbol, tarih, gençlik ekseninden şehirler aktarılacak. Söz konusu etkinlik çerçevesinde Kemal Sayar, “Şehir İnsanın Anlam Arayışını”, Prof. Dr. Erol Göka ise “Türk’ün Göçebe Ruhu ve Şehir” başlıklı bir sohbet gerçekleştirecek. Şef Mehmet Yalçınkaya, şehrin yemek kültürü ve gastronomi üzerindeki etkilerini paylaşırken, sanatçı Yücel Arzen “Şehrin Şarkıları” başlıklı söyleşisinde mekan ve şarkılar arasındaki bağları anlatacak. Şehir Konuşmaları altında ayrıca Beyhan Budak “Mutlu Şehir, Mutlu İnsan”, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu “Kadim İlim Şehirleri”, Celalettin Çelik “Mekanın Telkini: Müzikten Mimarlığa Poetik Seyahatler”, Beşir Ayvazoğlu ise “Dünyayı Güzelleştirmek: Turgut Cansever” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Futbol ve Şehir

Şehir Sohbetleri programı içinde Futbol ve Şehirler konulu oturumlar da yer alacak. Şehirlerin hatta aynı şehrin futbol kulüpleri arasındaki rekabetin tarihsel arka planını, futbolun bir şehir üzerindeki etkilerini futbol antrenörü Yılmaz Vural ile Yunus Dallı anlatacak.

Şehrin Tiyatrosu

Türk tiyatrosunun çınarları Zihni Göktay, Ayla Algan ve Mehmet Atay, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı moderatörlüğünde geçmişten bugüne tiyatronun şehir hayatındaki rolünü, tiyatro-şehir ilişkisini muhteşem anılar eşliğinde paylaşacak.

Bu iki tematik programın yanı sıra Kocaeli Kitap Fuarı’nda 750’den fazla söyleşi ve imza günü gerçekleşecek. Sevilen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Saliha Erdim, Sevil Atasoy, Nurullah Genç, Ender Saraç, Mim Kemal Öke, Hande Fırat- Zafer Şahin, İhsan Süreyya Sırma, Ziya Selçuk, Hakan Çelik 13. Kocaeli Kitap Fuarında söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

13. Kocaeli Kitap Fuarı çerçevesinde ayrıca münazaranın yanı sıra yapay zeka, minyatür ve kadim esnaf gibi önemli sergiler de izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin Kocaeli Kitap Fuarına ulaşabilmesi ve sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarını da seferber etti. Genel Sekreter Gündoğdu bu aşamada vatandaşlardan öncelikle tramvay hattını kullanmalarını rica etti. Tramvayla Kongre Merkezi durağında inip üst geçitten karşıya geçerek Kongre Merkezi’ne kolaylıkla ulaşım sağlanabildiğini hatırlatan Genel Sekreter Gündoğdu, tramvay seferlerinin özellikle hafta sonları artırılacağını duyurdu.

Engelli vatandaşlar ulaşım taleplerini Alo 153’e iletebilecek. Engelli Taksi birimi iş birliğiyle engelli vatandaşların ulaşımı sağlanacak.