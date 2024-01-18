Binlerce litre kaçak şarabı ormana saklamışlar

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ormanlık alan içerisinde bir traktör römorkunda 2 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Binlerce litre kaçak şarabı ormana saklamışlar
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Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ormanlık alan içerisinde bir traktör römorkunda 2 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Edirne Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerimizce yapılan denetimler esnasında ormanlık alana gizlenmiş traktör römorku içerisinde yapılan aramada 2 bin 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.