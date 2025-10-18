Binlerce mağdur gökyüzüne siyah balon bıraktı

Bursa’da ev hayali kabusa dönen 3 bin 500 aile, inşaatı durdurulan şantiye önünde gökyüzüne binlerce siyah balon bıraktı.

Bursa’da geçtiğimiz aylarda girdiği mali kriz sonrası konkordato ilan eden Atış Yapı’ya tepki büyüyor. Konkordato sonrası yarım bırakılan projelerle birlikte konut hayali kabusa dönüşen 3 bin 500 aile mağdur oldu. Adalet arayışını sürdüren aileler Atış Yapı’nın Nilüfer ilçesindeki inşaatı durdurulan Babylon şantiyesi önünde toplandı. Basın açıklaması yapan aileler, daha sonra gökyüzüne 3 bin 500 adet siyah balon bıraktı.

Mağdur aileler adına konuşan Saliha Göker, "Bursa merkezli Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 16 Haziran 2025 tarihinde konkordato ilan etmesi, Bursa’da ve ülke genelinde binlerce vatandaşın hayatını derinden etkilemiştir. Yılların birikimiyle, alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olma hayali kuran yaklaşık 3 bin 500 hak sahibi ve yüzlerce tedarikçi, bu belirsizlik içinde büyük bir buhran yaşamaktadır. 9 projenin hiçbirinin teslim edilmemiş olması, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve satış sonrası ortaya çıkan sorunlar yumağı, vatandaşların güvenini sarsmış, yaşam planlarını altüst etmiştir. Bazı projelerin ruhsatlarının iptal edildiği veya hiç alınmadığı, bazı arsaların konkordato ilanından hemen önce üçüncü şahıslara devredildiği, bazı projelerin ise arsası kendi mülkiyetinde olmamasına rağmen proje yapılıp maket üzerinden satış yapıldığı iddiaları mevcut. Babylon 3 projesine ait arsanın, konkordatodan sadece 15 gün önce Bursa’da tanınmış bir tekstil firmasına devredilmesi, Smart 4-5 projelerinde ise belediye reklam panolarında tanıtım yapılmasına rağmen arsaların belediye mülkiyetinde olmasına rağmen maketten satışlara devam edilmesi. Bizlere satışı yapılan projenin mülk sahipliğinin Katılımevim’de mi yoksa Atış Yapı’da mı olduğu hususunda hukuki bir ihtilaf bulunması, Downtownt projesinin N-L-M Bloklarında sorunlar bulunması izaha muhtaç durumlardır. Tüm bu gelişmeler yalnızca ekonomik bir kayıp değil; aynı zamanda toplumsal bir travma ve güvensizlik ortamı oluşturmuştur. Bursa’nın dört bir yanında yüzlerce aile, yıllardır hayalini kurduğu evlere kavuşamamanın yanı sıra; kirada, borç içinde, umutsuzlukla beklemektedir. Yaklaşık 3 bin 500 hak sahibi ile birlikte taşeronlar, tedarikçiler ve aile fertleri dahil 50 bine yakın insan, bu belirsizlikten doğrudan etkilenmiştir. Her biri birer yuva, birer umut olan bu ailelerin yaşadığı kaygı artık sessiz kalınamayacak bir boyuta ulaşmıştır. Bursa’nın göbeğinde bir cenaze vardır; bu cenazenin artık kaldırılması gerekmektedir. Aksi halde, güzel Bursa’mızın güzel insanları; hukuka, belgelere ve yasal prosedürlere uygun şekilde satın aldıkları evlerinde oturmak yerine, umutlarıyla, hayalleriyle, emekleriyle ve psikolojileriyle birlikte bir enkazın altında bırakılacaklardır" ifadelerini kullandı.