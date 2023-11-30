Binlerce öğretmen 100. Yıl Öğretmenler Günü Balosu'nda buluştu

Büyükçekmece’de 100. yıl Öğretmenler Günü Balosu gerçekleştirildi. Sevilen sanatçı Koray Avcı’nın sahne aldığı geceye eşleri ile birlikte katılan öğretmenler hem gönüllerince eğlendi, hem de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu. İlçede görev yapan en genç ve en kıdemli öğretmene plaket verildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nce geleneksel hale getirilen ve Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen 100. Yıl Öğretmenler Günü Balosu bu yılda Büyükçekmece ilçesinde görev yapan ve emekli olan binlerce öğretmenin katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Baloya katılan öğretmenleri kapıda karşılayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, davete katılımları için teşekkür etti. Sevilen sanatçı Koray Avcı’nın sahne aldığı geceye eşleri ile birlikte katılan öğretmenler hem gönüllerince eğlendi, hem de birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

En genç ve en kıdemli öğretmene plaket verildi

Baloda Büyükçekmece’de görev yapan en genç öğretmen Selma Ağca ve en kıdemli öğretmen Halil Babayiğit’e Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Gecede sahne alan sevilen sanatçı Koray Avcı’nın muhteşem konseriyle coşku daha da arttı.

Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden öğretmenler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

“Cumhuriyetimizi, demokrasimizi taçlandıracak şekilde yükseltecek olanlar öğretmenlerdir”

Gecede konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bu akşamki kutlamamız 100’üncü Yıl Öğretmenler Günü Balosu’dur. Önce vatanı kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran, onu bize emanet eden Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 1986 yılından beri aralıksız olarak her yıl Cumhuriyet Balosu’ndan sonraki en büyük balomuz, buluşmamız 24 Kasım Öğretmenler Günü’dür. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, hepinizin ellerinden öpüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu aydınlık yolda yürüyerek bu ülkeyi geleceğe taşıyacak, çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirecek siz kıymetli öğretmenlerimize üstün başarılar diliyoruz. Ülkenin geleceğini hazırlayacak olan çocuklarımızı, Cumhuriyetimizi yükseltecek şekilde, demokrasimizi taçlandıracak şekilde yükseltecek olan, yetiştirecek olan sadece ve sadece öğretmenlerdir. Bugüne kadar meşakkatler içerisinde ekonomik şartları dikkate almadan çocuklarımızı yetiştirmeye büyük çaba gösterdiniz, emek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Görevleri başında görevini yaparken, çocuklarımızı eğitirken hunharca şehit edilen Aybükelere, Necmettin Hocalara, Ayşenurlara ve Kubilaylara selam olsun. Rahmetle, minnetle anıyoruz onları.”