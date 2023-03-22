Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ve depremzede ailelere ulaştırılmak üzere binlerce Ramazan kolisi, konvoylarla yola çıktı. Erzak dolu koliler, tek tek belirlenen adreslere götürülerek vatandaşlara verilecek.

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri ve Gebze’de misafir edilen depremzede ailelere ulaştırılmak üzere özel olarak hazırlanan Ramazan kolileri, adreslerine ulaştırılmaya başlandı. Mevlana Kapalı Pazar yerinde düzenlenen dağıtım törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Rahmet, bereket, mağfiret ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan’da vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere erzak kolilerimizi adreslerine gönderilmek üzere ekiplerimizi ilçemizin dört bir yanına yönlendirdik. İhtiyaç sahipleri ve deprem felaketinden etkilenen ve ilçemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin bu mübarek ayda da yanlarında ve emrinde olacağız. Tüm hemşerilerimizin Ramazanları mübarek olsun inşallah” dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu törende yapılan duanın ardından erzak konvoyu adreslere ulaşmak üzere yola çıktı. Gebze’de, Ramazan ayında binlerce erzak kolisi ekipler tarafından adreslere ulaştırılacak.