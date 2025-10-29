Binlerce sporcu Sancaktepe'de Cumhuriyet için koştu

İstanbul’da Sancaktepe Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle 2. Uluslararası Sancaktepe Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

"Cumhuriyet için, Türkiye için Koşulacak" sloganıyla düzenlenen koşu, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla buluşturdu. Atletizm Federasyonu ve IAAF yarışma kurallarına uygun olarak yapılan koşu, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi. Erkek-kadın genel klasman, Türkler tasnifi, yaş grupları ve karma takımlar olmak üzere dört kategoride yapılan yarışta dereceye giren sporculara toplam 1 milyon 45 bin TL para ödülü verildi. Sancaktepe Belediyesi önünden start alan ve 1 saat 30 dakika süren yarışa yurt dışından sporcular da katıldı.

"Türkiye’de önemli noktaya gelmiş bir maratonun bugün ikincisine şahitlik ediyoruz" diyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 102’inci kuruluş yıl dönümü. Öncelikle ülkemizin dört bir yanında, dünyanın çeşitli noktalarında bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet hepimizin birleştirici gücü. Cumhuriyetimizi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yeğin, maratonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sancaktepe’de bunu geleneksel hale getireceğiz. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" dedi.