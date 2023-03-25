Binlerce Tekirdağlı iftar sofrasında buluştu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan vatandaşlar, Ramazan coşkusunu birlikte yaşadı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ‘Gönül Sofraları’ ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı. Şehrin Altınova Mahallesi’ne yeni kazandırılan Altınova Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen Süleymanpaşalılar hep birlikte oruçlarını açtı. İlahi ve musiki eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlar açık havada iftarlarını yaptı.

İftarda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Altınova Mahallemizde uzun zamandır ihtiyaç olan Kapalı Pazaryerimizi 10 Milyon TL yatırımla hizmete sunuyoruz. Altınova Mahallesi sakini hemşerilerimiz ile gönül sofralarında bir araya geldiğim için çok mutluyum. Bu alanın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçtiğimiz yıl sözünü verdiğimiz Millet Bahçesi projesinin sonuna geldik. Katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop olmak üzere emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Yüce Mevlam sevdiklerinizle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice Ramazanlara, nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hayırlı ramazanlarınız olsun” ifadelerini kullandı. İftar yemeğinin ardından Altınova Kapalı Pazaryeri, kurdele kesim töreni ile mahalle halkının hizmetine sunuldu.