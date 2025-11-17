Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi örnek tesis seçildi

Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği üyeleri ’Örnek Tesis’ olarak kabul edilen Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini gezdi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı aynı zamanda Yalova Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanı Adil Yele, Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in ev sahipliğinde Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi’ni ziyaret ederek tesisin çalışma sistemi ve geri dönüşüm süreçlerini inceledi. Yalova’da kurulacak olan çöp tesisi için Başkan Adil Yele, Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi yöneticilerinden bilgi aldı.

"Bu tür tesisler, hem çevreye duyarlılığı artırıyor hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor"

Başkan Yele, tesisin çevreye sağladığı katkıları yerinde görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerinin sürdürülebilir çevre politikaları açısından önemi büyük. Bu tür tesisler, hem çevreye duyarlılığı artırıyor hem de kaynakların verimli kullanımına katkı sağlıyor" dedi.

"Şirketimizin bu konularda çok güzel fikirleri oluyor"

Bilecik Belediyeler Birliği ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Şirketimizin bu konularda çok güzel fikirleri oluyor. Biosun’un geçmişten gelen bazı sorunlarımız vardı. Onları bu dönem aşmak adına çok gayret gösterdi hala gayret gösteriyorlar. Birliği daha iyi geliştirmek adına çok güzel çalışıyorlar" dedi.