Biotrend, UN Women Sözleşmesi'ni imzaladı

Biotrend, "UN Women" (Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi) Sözleşmesi’ne imza attı. Bu imzayla; eşit, kapsayıcı ve değer çeşitliliği zinciri oluşturmak adına BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’ni benimsemeye olan bağlılığını gösteren Biotrend, 2022 yılında lider kadın yöneticilerinden esinlenerek başladığı yapısal dönüşümüne yön veren toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planında önemli bir adım daha atmış oldu.

Türkiye’nin önde gelen biyodöngüsel ekonomi modelini benimseyen ve yenilenebilir enerji şirketlerinden Biotrend, sürdürülebilir kalkınmanın, güvenli ve bizden sonraki nesillere bırakabileceğimiz temiz bir geleceğin anahtarı olduğuna inançla üçlü gezegen krizi ve sosyal eşitlik için aktif olarak çalışmaya devam ediyor.

"İş hayatında yükselmenin sırrı kadın istihdamı"

İş hayatında yükselmenin sırrı, eşitliğe önem vermek ve kadın istihdamını desteklemek olduğunu ifade eden Biotrend CEO’su Osman Nuri Vardı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biotrend olarak UN Women Sözleşmesi’nin imzacısı olmak adına yaptığımız başvuru kabul edildiği için mutluyuz. İş hayatında eşitlikçi yaklaşım sözüne yönelik çalışmaları zaten sürdürmekteyiz. Bu sözleşmeyle bunu daha da ileriye taşımayı taahhüt etmiş olduk" dedi.

"Kadın çalışan oranını yükselme hedefindeyiz"

Bu imzayla kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla güçlendirilmelerine destek olma sözünü verdiklerine de dikkat çeken Biotrend CEO’su Vardı, yönetim kurulundaki kadın üye oranının yüzde 33 olduğu bilgisini paylaştı. 2022 yılı sonunda Biotrend’de kadın çalışan oranı yüzde 10 iken 2023 yılı Şubat döneminde bu oranın yüzde 22’ye yükseldiğinin altını çizen Vardı, hedeflerinin 2023 yılı kapanışında yönetim kurulu hariç kadın çalışan oranını yüzde 30 seviyesine çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.