BiP, 192 ülkede toplam 114 milyondan fazla indirildi

İletişim ve yaşam platformu BiP, 10’uncu yaşını kutladı. Operatör bağımsız tüm kullanıcılarına internet üzerinden yeni nesil anlık mesajlaşma deneyimi sunan BiP, kuruluşundan bu yana 192 ülkede 114 milyondan fazla indirildi.

İletişim ve yaşam platformu BiP, 10’uncu yaşını kutladı. 2013 yılında Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP, bugüne kadar 192 ülkede 114 milyondan fazla indirildi. Operatör bağımsız tüm kullanıcılarına, internet bağlantılı akıllı telefonları ya da tabletleri üzerinden mesajlaşma, sesli veya görüntülü görüşme imkânı sağlayan BiP; kaybolan mesajlaşma, 15 kişiye kadar sesli ve görüntülü görüşme, durum, grup ve sohbet taşıma, ‘Acil Durum Butonu’, para transferi, anlık çeviri gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Temel iletişim yeteneklerine ek olarak, ‘Keşfet’ sekmesi altında pek çok servise ve kullanıcılarının içerik üretebileceği kanallara erişim sunuyor.

“Milyonların tercihi olduk”

Uygulamanın 10 yıllık serüvenini anlatan BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, “BiP bugün 10 yaşında. Sesli iletişim ile başlayan haberleşme macerası, internet teknolojisinin 4.5G’ye varmasıyla bambaşka bir boyuta ulaştı. Dünya internet üzerinden yeni nesil haberleşme araçlarına yönelirken biz de BiP olarak 10 yıldır kullanıcılarımıza yerli çözümler sunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. BiP olarak, 2021 yılında yaşanan kişisel veri güvenliği endişelerinin ardından sunduğumuz hızlı, güvenli ve kaliteli hizmetimiz ile milyonlarca kişinin tercihi olduk” dedi.

“Kullanıcılarımızdan tam puan aldık”

Yurt içindeki kullanıcılarının yanı sıra 192 ülkede faaliyet gösterdiklerini yineleyen Gökhan Yüksektepe, şöyle devam etti: “Odağımız, BiP’i küresel bir iletişim uygulaması haline getirmek. Bu amaçla kullanıcılarımıza kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Özellikle Pakistan, Bangladeş, Papua Yeni Gine, Endonezya, Malezya ve birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere uluslararası pazarda milyonlarca kullanıcıya ulaştık. Son yıllarda BiP’in küresel yayılımını hızlandırmak için yurt dışı iş birliklerimizi genişlettik ve Asya Pasifik bölgesinde Digicel, Pakistan’da Jazz, Bangladeş’te ise Banglalink operatörleri ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu sayede, BiP’in hem yerel servis ve kampanyalarla bu pazarlara açılmasını sağladık hem de ilgili ülkelerin dijital dönüşümlerine katkı sunduk. Önümüzdeki dönemde farklı operatör iş birlikleri yapmaya devam edeceğiz. BiP olarak gelecek dönemde kullanıcılarımızın tüm iletişim ihtiyaçlarına çözüm sağlayan bir iletişim uygulaması olmanın ötesini hedefliyoruz. ‘Keşfet’ altında sunulan bilgi, eğlence, fatura ödeme, alışveriş, ödül kazanma kurgularını içeren servisler, oyunlar, Dijital Varlık, afet durumlarında kullanılabilen Acil Durum Butonu gibi pek çok özelliğimiz ile sloganımızdaki gibi ‘Sosyal bi dünya’ oluşturmayı amaçlıyoruz.”

Tekil kullanıcıların yanı sıra kurumların da dijital ihtiyaçlarını karşılayan platform, pek çok markaya fayda sunuyor. Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanında olarak; OTP, kurum içi iletişim ve saha ile olan iletişimleri için gerekli entegrasyonları sağlıyor. Çalışanların kapalı devre servisler aracılığıyla haberleşmesine aracı olan platform, sahadaki personelin telsizlerine yüklenerek cihazlarının akıllı hale gelmesinin de önünü açıyor. İş ortaklarına yönelik bilgilendirme, duyuru ve eğitim videolarını BiP’teki servisler üzerinden paylaşan şirketler; açık kanallar üzerinden ise müşterilerine kampanyalarını iletme, müşteri memnuniyeti sorgulama, abonelerine arıza bildirimi, borç sorgulama gibi konularda hizmet sunabiliyor.

Üniversitelerle iş birliği yaptı

Ayrıca üniversitelerle de anlaşmalar yapan platform, gençlere haberleşme kolaylığı sağlıyor. BiP, yüz binlerce öğrencinin okullarıyla ilgili bilgilere erişebilmelerini, akademisyen ve idari personelin tek servis üzerinden haberleşebilmesini sağlıyor.