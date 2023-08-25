BiP ile VEON'un iştiraki Banglalink'ten stratejik ortaklık

İletişim ve yaşam platformu BiP, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da yayılımını artırmaya devam ediyor. Son olarak global bir dijital operatör olan VEON’un Banglalink iştirakiyle stratejik ortaklık gerçekleştiren platform, Bangladeş’te de kullanıcılarına yerel servislerle daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, bugün dünyanın 192 ülkesinde kullanıcılarının kesintisiz iletişim kurmasını sağlıyor. Bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal müşteriler için de çözüm ve hizmetler sunan BiP, farklı iş birliklerine de imza atarak hizmet yelpazesini genişletiyor. Platform, son olarak birleşik bağlantı ve çevrim içi hizmetler sunan global bir dijital operatör olan VEON’un iştiraki Banglalink ile stratejik bir ortaklığa imza atarak Bangladeş pazarındaki kullanıcı deneyiminde dijitalleşmeye katkı sağlamayı hedefliyor.

40 milyondan fazla aboneye hizmet edecek

Yapılan açıklamaya göre platform, anlaşma kapsamında Bangladeş’te de hem mobil hem de web uygulaması olarak kullanılabilecek. Böyleceplatformun hızlı, güvenli ve şifreli mesajlaşma, HD kalitesinde sesli arama, grup video görüşmeleri, 106 farklı dilde anında çeviri ile ek özelliklerinden Bangladeş’teki kullanıcılar da yararlanabilecek. Banglalink şirketi, Bangladeş’teki 40 milyondan fazla müşterisi için BiP’e özel tasarlanmış servis ve tarife iletişim paketleri sunacak.

“BiP’in Bangladeş’teki varlığını geliştireceğiz”

Bu stratejik iş birliğinin sanal lansman etkinliği BiP CEO’su Gökhan Yüksektepe, VEON Group CEO’su Kaan Terzioğlu, Banglalink CEO’su Erik Aas ve Banglalink’in Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Upanga Dutta’nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte konuşan BiP CEO’su Gökhan Yüksektepe, “BiP’in Bangladeş’teki kullanıcılar arasında popülerlik kazandığını görmek bizi heyecanlandırıyor. Amacımız, BiP’i kişiselleştirilmiş yerel deneyimler sunan küresel bir iletişim uygulaması haline getirmek. Bu global stratejimiz doğrultusunda Banglalink gibi önde gelen bir dijital operatörle ortaklık kurduk. Birlikte BiP’in Bangladeş’teki varlığını geliştireceğiz” dedi.

“Dijital hizmetleri geliştirme yolunda önemli bir adım”

Banglalink CEO’su Erik Aas ise şunları söyledi: “Banglalink olarak, müşterilerimizin dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için dijital hizmetlerimizi genişletmeye odaklandık. Dijital yayın uygulamamız Toffee ve pek çok hizmete tek yerden erişim sağlayan uygulamamız MyBL’nin başarısının ardından BiP ile yaptığımız iş birliği çok değerli. Bu anlaşmayı, dijital operatör stratejimiz ile Bangladeş’in gelişimine katkıda bulunma vizyonumuz doğrultusunda önemli bir adım olarak görüyoruz.”