Bir aile yok oldu, tabutları yan yana dizildi

DÜZCE (İHA) – Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik Kurt ailesi, memleketleri Düzce’de defnedildi. Gülşah ve Enes çifti ile çocukları Ege, Masal ve Alaz’dan geriye ise en mutlu fotoğrafları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere evlerinde yakalanan Gülşah (27) ve Enes Kurt (29) çifti ile çocukları Ege (5), Masal (4) ve Alaz (2) enkaz altında kaldı. Kurt ailesinin cansız bedenleri, arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarıldı. Memleketleri Düzce’ye getirilen cenazeler, Akçakoca Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, acılı aileye başsağlığı diledi.

Üniversitede tanışan Gülşah ve Enes Kurt çiftinin 22 Eylül 2016’da evlendiği, 2017 yılında yazılım firmasında iş bularak Kahramanmaraş’a taşındıkları öğrenildi. Enkaz altında can veren Kurt ailesinden geriye ise mutlu fotoğrafları kaldı.