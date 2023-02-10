Bir ay önce evlenmişlerdi, depremden kurtulamadılar

Türkiye’yi yasa boğan depremde Diyarbakır’da bulunan 1 aylık evli Çelik çifti enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremin etkilediği Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yıkılan binanın 5. katında oturan 1 aylık evli çift Mardin’de yürekleri yaktı. Derik ilçesine bağlı Göktaş nüfusuna kayıtlı Necat Çelik ve eşi Amine Çelik, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Diyarbakır’da ikamet eden çiftin cenazeleri Derik ilçesinde toprağa verildi.