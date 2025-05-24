Bir ayağı camda bir ayağı gazda yolculuk kamerada

Bursa’da otomobilini kullanırken ayağını araç camından dışarı çıkaran sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa’da otobanda seyir halindeyken kaydedilen bir sürücü, trafikte can güvenliğini hiçe saydı. Otomobilini kullanırken ayağını araç camından dışarı çıkaran sürücü, kendini de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yüksek hızla ilerlediği ve sürücünün rahat tavırlarla yolculuğuna devam ettiği görülüyor.