Bir ayda 105 bin araç kontrol edildi, 695 araç ve 212 kişi trafikten men oldu

Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda yapılan kontrollerde 105 bin 140 araçtan 695’i ve 212 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5 bin 414 kilometrelik sorumluluk bölgesinde kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede, kasım ayında ekiplerce 105 bin 140 araç denetime tabi tutuldu. Denetimler çerçevesinde ise 695 araç ve 212 sürücü trafikten men edildi. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilen 48 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyulurken hız ihlali yapan bin 303, muayenesi yapılamamış araç kullanan 588, emniyet kemeri kullanmayan 312, kırmızı ışık ihlali yapan 321, seyir halinde cep telefonu kullanan 150 ve diğer ihlallerden 617 kişiye idari para cezası kesildi. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 37’si maddi hasarlı ve 30’u yaralanmalı trafik kazasında 43 kişi yaralandı.