Bir ayda 402 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri, bir aylık süreçte 402 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için büyük bir özveriyle çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Ekipler 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Cebeci’de 175, Kovanağzı’nda 9, Kumcağız’da 106, Miço Plajı’nda 3, Kerpe’de 18, Sarısu’da 10, Seyrek’te 14, Bağırganlı’da 24, Karamürsel’de 10, Darıca’da 22, Bayramoğlu sahilinde ise 11 kişi olmak üzere toplam 402 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı.