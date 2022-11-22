Bir Beycilerspor klasiği Levent Koç

Silivri’nin en fazla lisanslı oyuncuya sahip kulüp olma özelliğini taşıyan ve bu konuda rekoru elinde tutan Beycilerspor’da Başkan Levent Koç’un kulüp aşkı sınır tanımıyor. Silivri’nin orman köylerinden olan Beycilerspor özellikle altyapılarda girdiği tüm kategorilerde ilçeyi başarı ile temsil eden kulüplerden.Hafta sonu oynanacak olan altyapı maçları için hazırlıklarını yapan Başkan Levent Koç geçen haftadan kalan kirli formaları da kendi yıkıyor. Her kulübe böyle bir başkan olduğunda Silivri her branşta şampiyon olur.