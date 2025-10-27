Bir cadde boyunca Türk Bayrağı açtılar

Bursa’da binlerce öğrencinin 500 metrelik dev Türk Bayrağı ile oluşturduğu Cumhuriyet korteji, herkes tarafından büyük ilgi gördü. 5 metro treni uzunluğundaki bayrak ile BURSARAY’ın yan yana geldiği anlar gökyüzünden drone ile görüntülendi. İki farklı bulvarı birleştiren bir cadde boyunca uzanan bayrağı yüzlerce öğrenci ellerinde taşıdı.

Cumhuriyetin 102. yılında Altınşehir Okullarından yüzlerce öğrenci, ellerinde bayraklarda okullarından çıkıp Ahmet Taner Kışlalı ve Özlüce Bulvarında yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrencilerin 500 metrelik Türk Bayrağı ile gerçekleştirdikleri kortej, vatandaşlar tarafından da büyük ilgiyle takip edildi. Öğrencilerin geçişine yol veren otomobillerdekiler, apartmanlardaki vatandaşlar marş ve bayraklara eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde organize edilen bayrak yürüyüşü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. 500 metre uzunluğunda bayrak öğrenciler tarafından bir caddeyi boydan boya geçecek şekilde açıldı. Okuldan kortej eşliğinde çıkan öğrenciler Ahmet Taner Kışlalı ve Özlüce Bulvarını ellerinde taşıdıkları 500 metrelik bayrak ile birleştirdi. Yaklaşık 5 metro treni uzunluğundaki Türk bayrağı BURSARAY istasyonu önünden geçerken hareket halindeki tren ile yan yana gelince o anlarda drone ile havadan görüntülendi. Büyük gökdelenlerin arasından görüntülenen 500 metrelik Türk bayrağı renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

Kortejdeki öğrenciler, böyle bir organizasyonun bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler ve büyük bir onu ve gururla Türk Bayrağını taşıdıklarını dile getirdiler.

Yürüyüşü organize eden Altınşehir Okulları’nın kurucusu ve aynı zamanda öğretmen Umut Gökçe, Cumhuriyetin 102. yılını kutlayarak "Biz okul olarak sadece akademik bir eğitimle kalmayıp, sanat, spor ve çeşitli farklı alanlarda da çocuklarımızı yetiştiriyoruz. En önemlisi de çocuklarımıza milli bilincimizi ve cumhuriyetin önemini aşılıyoruz. Cumhuriyet Bayramı 1 günden ibaret değildir. 1 hafta boyunca farklı etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. 500 metrelik Türk Bayrağı’nı, binin üzerinde öğrencimiz taşıyor. Burada çocuklarımıza bayrak bilincimizi ve cumhuriyetimizin önemini coşkuyla yaşatmak istiyoruz. Bundan dolayı yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca minik öğrencilerimiz, uzun yolu yürüyemeyeceği için belediyelerimizin desteği ile katlı otobüsle onları da bu korteje dahil ediyoruz. Evlerinin balkonlardan, otomobillerinden vatandaşların bizlere ve çocuklarımıza verdiği destek çok büyük bir onur" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramında birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan 500 metrelik bayraklı yürüyüş, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.