Bir cansız bedene daha ulaşıldı, ağıtlar yükseldi
Diyarbakır'da 28 yaşındaki Mehmet Şahin Aykut'un cansız bedenine ulaşılırken ağıtlar yükselmeye devam ediyor.
Diyarbakır’da 28 yaşındaki Mehmet Şahin Aykut’un cansız bedenine ulaşılırken ağıtlar yükselmeye devam ediyor.
Diyarbakır’da ağıtlar yükselmeye devam ediyor. Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı’nın enkazında 55 saat sonra 28 yaşındaki Mehmet Şahin Aykut’un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin yakınları ağıt yakarken enkaz çalışmaları devam ediyor.