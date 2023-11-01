Bir çizgili sırtlan daha görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yönetmen ve belgeselci Burak Doğansoysal tarafından kayıt altına alınan çizgili sırtlanın görüntülerini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Doğansoysal’ın uzun uğraşlar sonucu genellikle mağarada yaşadığı bilinen ve nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanı kayıt altına aldığı görüntüleri paylaştı. Paylaşımda, "Seni görmek için kim bilir kaç saat, kaç gün ve hatta kaç hafta kayıtta kaldı kameralar. Ama sonuç ’beklemeye değmiş’ dedirtiyor. En zor coğrafyaların gizli kovuklarında kendini saklayan sırtlanı görme sevincini sizinle de paylaşmaya değmez mi? Görüntüsüyle bir köpeği andırsa da kedimsiler takımından olan sırtlan, kendini gizlemekte oldukça usta bir tür. Mağara ve inleri kendine yaşam alanı olarak seçen sırtlanın doğal döngüdeki rolü ise vazgeçilmez" ifadelerine yer verildi.