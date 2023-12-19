Bir evde 13 kaçak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.

Bir evde 13 kaçak
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir evde ikamet eden ve ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine gittikleri Yenice mahallesindeki bir evde 13 kaçak göçmeni yakaladılar.

Şahısların, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.

Son günlerde Bursa genelinde kentte ikamet izni olmayan şahıslara yönelik operasyonların artığı ifade edildi.